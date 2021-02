Kasus Positif Covid-19 Bertambah 9.869, DKI Jakarta Masih Provinsi Tertinggi

Jumat, 12 Februari 2021 | 19:20 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada hari ini, Jumat (12/02/2021) bertambah sebanyak 9.869 kasus sehingga total menjadi 1.201.859 kasus. DKI Jakarta masih menempati provinsi dengan penambahan kasus tertinggi sebanyak 3.810 kasus menjadi total 310.039 kasus.

Untuk jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi negatif Covid-19, tercatat sebanyak 5.425.125 kasus termasuk tambahan hari ini sebanyak 25.535 kasus.

Dilihat dari jumlah kasus aktif (pasien yang masih membutuhkan perawatan), per hari ini turun sebanyak 1.406 kasus, sehingga totalnya berkurang menjadi 165.086 kasus dengan persentasenya sebesar 13,7%.

Lima provinsi yang melaporkan penambahan kasus harian tertinggi adalah DKI Jakarta sebanyak 3.810 kasus dan kumulatifnya 310.039, diikuti Kalimantan Timur menambahkan 931 kasus dan kumulatifnya 48.528 kasus, Jawa Timur menambahkan 776 kasus dan kumulatifnya 121.299 kasus, Jawa Barat menambahkan 683 kasus dan kumulatifnya 172.384 kasus serta Sulawesi Selatan menambahkan 676 kasus dan kumulatifnya 51.745 kasus.

Namun, perkembangan positif dilaporkan per hari ini yaitu pasien sembuh menembus angka lebih dari 1 juta orang atau tepatnya sebanyak 1.004.117 orang dengan persentasenya menjadi 83,5%. Angka kumulatif itu berasal dari penambahan pasien sembuh harian sebanyak 11.000 orang.

Lima provinsi tertinggi yang menambahkan pasien sembuh harian adalah, pertama, DKI Jakarta yang hari ini mencatatkan pencapaian angka tertinggi pasien sembuh sebanyak 5.636 orang. Penambahan harian ini meningkatkan jumlah kumulatif kesembuhan di DKI Jakarta mencapai 284.380 orang.

Kedua, Jawa Barat menjadi yang menambahkan pasien sembuh sebanyak 1.582 orang dan kumulatifnya menempati tertinggi kedua mencapai 143.374 orang.

Ketiga, Jawa Timur dengan penambahan pasien sembuh 1.085 orang dan kumulatifnya masih tertinggi ketiga mencapai 107.334 orang.

Keempat, Kalimantan Timur menambahkan pasien sembuh sebanyak 543 orang dan kumulatifnya mencapai 38.752 orang.

Kelima, Bali menambahkan 317 orang dan kumulatifnya 26.218 orang.

Jumlah pasien meninggal per hari ini bertambah sebanyak 275 kasus dan kumulatifnya mencapai 32.656 kasus atau 2,7% dari pasien terkonfirmasi positif. Terdapat 5 provinsi tertinggi harian diantaranya Jawa Timur menambahkan 120 kasus dan kumulatifnya menjadi 8.467 kasus, DKI Jakarta menambahkan 50 kasus dan kumulatifnya 4.810 kasus, Jawa Tengah menambahkan 21 kasus dan kumulatifnya 5.747, Kalimantan Timur menambahkan 13 kasus dan kumulatifnya 1.134 kasus, serta Lampung menambahkan 9 kasus dan kumulatifnya menjadi 594 kasus.

Dari hasil uji per hari pada 613 laboratorium jejaring Covid-19, spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 53.957 spesimen dan kumulatifnya 9.987.708 spesimen. Jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 35.404 orang dan kumulatifnya 6.626.984 orang. Untuk jumlah suspek tercatat ada 76.505 kasus. Positivity rate berada di angka 18,1%. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Sumber: BeritaSatu.com