Pedagang Tanah Abang Dapat Kehormatan Vaksinasi Pertama Tahap II

Senin, 15 Februari 2021 | 14:26 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Vaksinasi virus corona tahap satu untuk tenaga kesehatan (nakes) sudah dilakukan, sehingga pemerintah akan mulai menyasar masyarakat lanjut usia (lansia) dan pekerja di pelayanan publik sesuai dengan peta jalan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di Jakarta, kelompok pekerja pelayanan publik yang akan segera menerima vaksin antara lain adalah puluhan ribu pedagang di Pasar Tanah Abang yang akan menjadi pilot project untuk vaksinasi tahap kedua ini.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan selain mengikuti peta jalan WHO, Kemkes juga menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin tahap II.

Menurutnya, pedagang di pasar sandang ini akan menjadi penerima vaksin pertama di tahap dua pada Rabu (17/2/2021).

“Dalam tahap ini vaksinasi bagi pedagang pasar akan berlangsung selama enam hari dengan menargetkan sekitar 55.000 orang pedagang pasar di Tanah Abang dan kami harapkan ini akan bergulir untuk seluruh pedagang pasar yang ada di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia,” kata Maxi pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Maxi menambahkan program vaksinasi tahap dua ini ditargetkan dapat selesai pada Mei 2021 dan dilanjutkan dengan tahap tiga untuk kelompok masyarakat lainnya.

Total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 jiwa yang terdiri dari pekerja pelayanan publik sebanyak 16,9 juta dan kaum lansia 21,5 juta.

Selain pedagang pasar, kelompok yang masuk prioritas adalah pekerja pariwisata mulai dari petugas hotel dan petugas restoran, pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan.

Selain WHO, pengelompokan penerima vaksin juga merujuk pada saran Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI).

"Pemerintah juga memprioritaskan petugas transportasi publik yang terdiri dari petugas tiket, para masinis di kereta api, petugas bandara, pilot, pramugari, petugas pelabuhan, petugas TransJakarta dan MRT, supir bus hingga ojek online," kata Maxi.

Lebih lanjut ia mengatakan melihat besarnya target vaksinasi tahap kedua ini, maka pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap. Dalam hal ini, vaksinasi akan dimulai di tujuh provinsi di Jawa dan Bali yang merupakan zona merah dengan jumlah pasien dengan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.

“Kita tahu bersama sekitar 70 persen kasus Covid-19 ini berada di Jawa dan Bali, sehingga mendapatkan prioritas yang pertama,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com