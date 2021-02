Kemkes Targetkan Vaksinasi untuk Lansia dan Petugas Pelayanan Publik Tuntas Mei

Rabu, 17 Februari 2021 | 19:05 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Program vaksinasi Covid-19 saat ini sudah memasuki tahap II. Jumlah penerima vaksinasi pada tahap kedua ini mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja pelayanan publik dan 21,5 juta lansia.

Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, vaksinasi tahap II ini ditargetkan tuntas pada akhir Mei 2021, sehingga pada Juni 2021 akan dilanjutkan vaksinasi tahap III bagi masyarakat umum.

“Untuk lansia dan petugas publik ini, kami targetkan harus selesai akhir Mei 2021, sehingga pada Juni 2021 akan lanjut ke tahap tiga,” kata dr Maxi pada dialog virtual bertema "Vaksinasi Menyasar Pedagang Pasar" yang diselenggarakan

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (17/2/2021).

Untuk mempercepat vaksinasi tahap II, dr Maxi mengatakan, Kementerian Kesehatan menggunakan empat metode yakni, vaksinasi dilakukan difasilitasi pemerintah maupun swasta, melalui institusi yang bersangkutan, vaksinasi massal, dan massal bergerak.

“Memang ada vaksinasi massal yang kita laksanakan di tempat-tempat tertentu, dengan catatan harus punya tempat penanganan KIPI yang komprehensif. Ada juga dengan metode bergerak yang sudah kita uji cobakan di pedagang pasar,” terang dr Maxi.

Dokter Maxi menuturkan, untuk mengantisipasi penumpukan massa pada saat vaksinasi di tempat umum, sebelum vaksinasi, ada tahap proses skrining. Dengan begitu, masyarakat yang mendatangi lokasi vaksinasi benar-benar yang telah mengantongi kupon. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan vaksinasi di Pasar Tanah Abang mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Adapun alurnya, masyarakat tiba di lokasi telah melakukan proses skrining dan telah mengantongi kupon tentang jadwal mendapat vaksinasi. “Jadi yang datang itu memang sudah siap di vaksin,” terangnya.

Selanjutnya, dr Maxi memaparkan perkembangan program vaksinasi tahap II pada pelayan publik dan lansia sesuai dengan roadmap dari organisasi kesehatan dunia (WHO), Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). Pasalnya, pelayan publik banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga mendapatkan prioritas untuk diberikan perlindungan. Sedangkan lansia memiliki angka kematian sangat tinggi.

Sumber: BeritaSatu.com