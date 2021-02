Sabar, BPOM: Vaksin Astrazeneca Masuk Indonesia Beberapa Hari Lagi

Jumat, 19 Februari 2021 | 12:00 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, perkembangan vaksin Astrazeneca sejauh ini sedang dalam tahap proses. Dalam hal ini, BPOM bersama Kementerian Kesehatan, dan kementerian serta lembaga lain sedang berkoordinasi agar vaksin tersebut segera masuk ke Indonesia.

“Sedang berproses ya, kami sudah mendapatkan secara bertahap rolling star mission dari data- datanya. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan, kami sudah bisa mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) dan segera vaksin tersebut bisa masuk ke Indonesia,” kata Penny pada acara diskusi virtual tentang Uji Acak Evaluasi Terapi Covid-19 atau The Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy yang disebut studi RECOVERY oleh Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), Jumat (19/2/2021).

Penny menyebutkan, vaksin Astrazeneca yang akan masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Untuk vaksin yang dalam waktu dekat ini merupakan vaksin yang multilateral. Pasalnya, vaksin tersebut izin penggunaan darurat Emergency Use listing (EUL) sudah keluar dari WHO. Lalu tahap selanjutnya izin EUA dari BPOM yang saat ini sedang dalam proses.

Sementara untuk vaksin Astrazeneca yang bilateral, lanjut Penny, sedang berproses, tetapi karena diproduksi oleh fasilitas yang berbeda nanti akan ada proses yang tersendiri lagi untuk EUA-nya.

Seperti diketahui, selain Sinovac, pemerintah juga telah menetapkan vaksin lain menjadi bagian dari program vaksinasi. Adapun vaksin tersebut meliputi Moderna, Pfizer, Sinopharm, Novavax, Astrazeneca.

Sumber: BeritaSatu.com