Perusahaan Wajib Laporkan Data Karyawan yang Ikuti Vaksinasi Gotong Royong

Jumat, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang vaksinasi gotong royong, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 24 Februari 2021 itu merupakan revisi dari Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dikutip Beritasatu.com dari Permenkes Nomor 10 tahun 2021, Jumat (26/2/2021), badan hukum dan badan usaha wajib melaporkan jumlah karyawan, beserta sanak keluarga yang akan mengikuti program Vaksin Gotong Royong. Hal itu dimuat dalam Pasal 6 ayat 2.

Disebutkan, dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, disusun rencana kebutuhan vaksinasi berdasarkan jumlah sasaran baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong. Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan vaksinasi Covid-19, maka badan hukum atau badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong kepada Menteri.

Laporan tersebut harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan semua orang yang akan mengikuti program Vaksinasi Gotong Royong. Rencana kebutuhan vaksinasi akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, berdasarkan perkembangan epidemiologi penyakit dan pertimbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Rencana kebutuhan vaksinasi merupakan acuan dalam pengadaan vaksin Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan vaksinasi, baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong. Pengadaan vaksin Covid-19, baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Vaksin Covid-19.

BACA JUGA Permenkes Vaksinasi Gotong Royong Terbit, Karyawan Tidak Dikenakan Biaya

Sumber: BeritaSatu.com