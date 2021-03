Ini Skincare Berbahan Alami yang Aman untuk Remaja, Ibu Hamil, dan Menyusui

Senin, 1 Maret 2021 | 09:15 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Banyaknya produk perawatan kulit (skincare) yang ada di pasaran, justru membuat konsumen kesulitan untuk memilih jenis perawatan apa yang cocok untuk jenis kulitnya. Namun kini tidak perlu khawatir lagi karena telah hadir rangkaian skincare berbahan alami dari dr O Beauty Skin.

Menurut founder Limonia Beuty dr Olivia Julita, gunakan produk perawatan kulit yang aman, nyaman dan cocok. Bukan hasil instan tapi berisiko merusak kulit.

“Sebaiknya pilih produk dengan kandungan alami dan berkualitas, dan pilihlah jenis produk yang sesuai dengan jenis dan kondisi kulit masing-masing, bukan mengikuti orang lain yang kondisinya belum tentu sama,” ujar Olivia dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).

Olivia mengatakan di awal Maret ini, pihaknya berkolaborasi dengan Rico Febrianto selaku Founder of Taps in Lampung membuat brand skincare baru bernama dr O Beauty Skin.

Mengusung tema New Concept For Your Skin, produk ini diformulasikan dari bahan alami. Pihaknya menggunakan komposisi unggulan berbahan dasar probiotic yang dikombinasikan dengan saffron, bee venom, niacinamide, centella asiatica dan ginko biloba yang memiliki sejuta manfaat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit.

"Rangkaian skincare dr O Beauty Skin tidak mengandung bahan berbahaya sehingga aman digunakan untuk remaja, ibu hamil dan menyusui, cocok juga digunakan untuk pria dan wanita," ujar Olivia.

Disebutkan produk ini terdiri dari tiga series yaitu brightening (untuk mencerahkan), anti aging (untuk masalah kerutan), dan acne (untuk kulit berjerawat).

Produk ini dibuat di pabrik dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan telah memiliki izin BPOM, dan sertifikat halal.

Olivia menjelaskan kelebihan dari produk skincare ini adalah komposisi probiotic dimana produk ini dapat menyehatkan kembali kondisi kulit yang rusak akibat penggunaan skincare ber-merkuri ataupun akibat penggunaan krim racikan online yang tidak terkontrol.

Olivia menambahkan, hampir semua varian diminati sesuai target penggunanya masing-masing.

Acne series misalnya, sangat membantu untuk menenangkan kulit berjerawat yang meradang akibat penggunaan bahan berbahaya. Brightening series sangat disukai oleh kalangan remaja dimana produk ini tidak mengakibatkan kemerahan ataupun rasa panas, sangat nyaman dipakai dengan hasil maksimal.

Sedangkan Anti Aging series diminati oleh wanita usia 30 tahunan dimana produk ini dapat melembabkan dan menutrisi kulit, penggunaan jangka Panjang efektif untuk mencegah timbulnya tanda-tandap penuaan seperti flek dan kerutan.

Untuk masalah kondisi jerawat berat, lanjutnya, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter untuk dicari dulu akar penyebabnya, dan dinilai kondisinya oleh dokter apakah bisa hanya dengan skincare saja, atau perlu tambahan obat minum dari dalam.

“Untuk itu perlu ada dokter konsultan agar setiap permasalahan dapat diberikan solusi sesuai kondisi bukan hanya menawarkan produk saja,” pungkas Olivia.

