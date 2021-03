Aplikasi Good Doctor Tawarkan Solusi Layanan Kesehatan Terpadu

Senin, 1 Maret 2021 | 13:44 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / RSAT

Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pekerja sektor pariwisata yang berada di atas kendaraan saat vaksinasi Covid-19 dengan sistem 'drive thru', di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu, 28 Februari 2021. Layanan vaksinasi dengan sistem 'drive thru' yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Grab dan Good Doctor tersebut merupakan layanan pertama yang dihadirkan di kawasan Asia Tenggara guna membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Managing Director Good Doctor Indonesia, Danu Wicaksana mengatakan, pada pandemi Covid-19, layanan kesehatan sangat diperlukan masyarakat. Good Doctor sebagai salah satu telemedis menawarkan solusi layanan kesehatan terpadu agar akses layanan kesehatan tetap berlangsung.

“Hari ini, kami sangat bangga bisa mempersembahkan aplikasi Good Doctor kepada masyarakat Indonesia dengan tema peluncuran Good Doctor Good Indonesia,” kata Danu pada konferensi pers terkait Peluncuran Aplikasi Good Doctor secara virtual, Senin (1/3/2021).

Peluncuran Good Doctor ini merupakan wujud penghargaan terhadap tenaga kesehatan (nakes). Dalam hal ini, pihaknya ingin mengapresiasi pengorbanan dari nakes yang sudah menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Mereka sudah bekerja siang dan malam sehingga sangat rentan terhadap kelelahan baik itu mental maupun fisik.

“Kami berharap dengan aplikasi layanan Good Doctor ke depan, kami juga bisa membantu supaya di Indonesia, penanganan kesehatan mudah diakses, lebih terjangkau, dan berkualitas baik,” kata Danu.

Danu menyebutkan, kehadiran Good Doctor ini bermitra resmi dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dengan begitu, Good Doctor menjadi partner dari fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.

“Sebagai contoh, kami memiliki 2.000 lebih partner rumah sakit dan juga apotik, kami memiliki ribuan dokter-dokter dari seluruh Indonesia. Baik itu dokter umum maupun dokter spesialis yang tersebar di 26 departemen spesialisasi yang bisa diakses oleh user di dalam aplikasi kita,” ucapnya.

Adapun fitur yang ada pada Good akan memberikan solusi layanan kesehatan lengkap yang menyediakan tanya jawab kesehatan secara daring dengan dokter-dokter profesional, e-commerce atau perdagangan elektronik untuk berbagai produk kesehatan dan kebugaran, serta berbagai konten mengenai kesehatan dan gaya hidup yang dikurasi oleh tim dokter.

Sementara itu, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan, pada masa pandemi ini, kehadiran telemedis sangat berarti agar masyarakat Indonesia tetap mendapat akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, untuk memberikan perlindungan bagi para nakes sehingga jaraknya tetap terjaga.

“Saya sangat bergembira menyaksikan pertumbuhan Good Doctor. Kami menjadi saksi mata bagaimana Grab Health dan Good Doctor menyediakan akses telemedis yang terjangkau bagi pasien dan tenaga kesehatan,” ucapnya.

Neneng menyebutkan, kerja sama antara Grab Health dan Good Doctor sudah dimulai sejak 2019 dengan konsep one doctor for one family yang diusung oleh Good Doctor. Selanjutnya, pada 2020, kerja sama kedua pihak mengalami perjalanan penuh kejutan dan tantangan. Pasalnya, harus menghadapi perubahan-perubahan pada masa pandemi Covid-19.

Dengan perubahan tersebut, Grab Health dan Good Doctor dipercaya oleh Kemkes untuk melakukan skrining dan test swab hasil polymerase chain reaction (PCR) bagi masyarakat Indonesia dan mitra pengemudi, pengantaran, serta mitra lainnya.

“Kemarin di Bali, kami telah memulai babak baru pertama bersama Good Doctor, kami dipercaya oleh Kementerian Kesehatan sebagai mitra sektor swasta pertama yang menghadirkan layanan vaksinasi Covid-19 dengan inovasi drive thru dan walk in secara bersamaan. Kami bisa mencapai 1.000 vaksinasi per hari, ” pungkasnya.





