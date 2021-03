Pakar Farmasi UI Dorong Pemantauan Vaksin untuk Cegah Reaksi Alergi

Senin, 1 Maret 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (UI), Prof Retnosari Andradjati mendorong adanya pemantauan keselamatan vaksin (vaccine safety surveillance) selama masa pengenalan vaksin Covid-19. Retno menyatakan upaya pemantauan sebagai hal penting untuk menjamin keamanan vaksin termasuk mencegah timbulnya reaksi alergi atau reaksi serius lainnya.

“Peran vaccine safety surveillance selama pengenalan vaksin Covid-19 adalah untuk memfasilitasi deteksi dini, investigasi, dan analisis kejadian merugikan pascaimunisasi (investigation and analysis of adverse events following immunization/AEFIs),” kata Retnosari saat menyampaikan Kuliah Perdana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bertemakan “Keamanan Vaksin”, dikutip dari siaran pers UI, Senin (1/3/2021).

Retnosari mengatakan pengawasan keselamatan vaksin juga penting untuk melihat ada tidaknya kejadian merugikan kepentingan khusus (adverse events of special interest/AESIs) untuk memastikan respons yang tepat dan cepat.

Sejak 13 Januari 2021, pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara bertahap untuk 34 provinsi. Prioritas pertama adalah tenaga kesehatan dan pelayan publik. Namun, masih ada masyarakat yang merasa cemas terhadap keamanan vaksin Covid-19.

Retno mengakui keamanan vaksin baru seperti vaksin Covid-19 ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal tersebut guna meminimalisasi adanya efek samping atau reaksi dari vaksin yang dirasakan oleh pasien.

Retno menjelaskan vaksinasi secara umum dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas atau reaksi imun yang dipicu oleh antigen/alergen. Reaksi tersebut terjadi dalam 24 jam yang diperantarai oleh IgE, IgG, dan IgM, yang terbagi dalam tiga tipe, yaitu tipe 1, Shok Anafilaktik (melibatkan IgE), tipe 2 melibatkan IgG dan IgM dan tipe 3 melibatkan IgG dan IgM.

Dia menambahkan IgE pada tipe 1 berkaitan dengan sel mast dan basophil yang mengandung histamin yang dapat menimbulkan reaksi alergi dan shok anafilaksis. Sedangkan, IgG dan IgM pada tipe 2 mengaktifkan komplemen yang dapat merusak sel dan memicu trombositopenia, anemia hemolitik otoimun, dan neutropenia otoimun.

Untuk IgM dan IgG pada tipe 3 bereaksi dengan antigen yakni sistem komplemen akan diaktifkan kemotaksis yang menarik neutrophil dan menyebabkan inflamasi (peradangan) dan vasculitis (radang pembuluh darah), serta serum sickness dan arthus reaction.

“Untuk mencegah reaksi-reaksi di atas, vaksin harus melalui vaccine safety agar dapat mengetahui vaccine product-related reactions (reaksi produk vaksin serupa) dan vaccine quality defect-related reactions (reaksi terkait cacat kualitas vaksin),” kata Retno.

Menurutnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2021 juga merekomendasikan kegiatan pemantauan pascaotorisasi berupa pengawasan dan pemantauan keselamatan (safety surveillance and monitoring). Pengawasan dan pemantauan meliputi reaksi serius, anaphylaxis, dan reaksi alergi serius lainnya seperti Bell’s palsy, kasus sindrom inflamasi multisistem setelah vaksinasi.

“Selain itu pengawasan untuk kasus Covid-19 setelah vaksinasi yang mengakibatkan hospitalisasi (perawatan di rumah sakit) atau kematian,” lanjut Retno.

Sumber: BeritaSatu.com