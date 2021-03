Insentif Nakes Belum Cair, IDI Minta Pemerintah Perbaiki Regulasi

Senin, 1 Maret 2021 | 21:38 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang satu tahun hidup bersama Covid-19, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi mengatakan, insentif tenaga kesehatan (nakes) masih ada yang belum cair hingga saat ini karena terkendala regulasi. Pasalnya, IDI bersama organisasi profesi lain telah bertemu pihak Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk membahas insentif nakes yang belum cair.

“Kita sudah ketemu dengan Kementerian Kesehatan, ada problem-problem yang terjadi di lapangan. Saya kira perlu ada suatu perbaikan dalam hal regulasi,” kata Adib pada konferensi pers tentang Jelang 1 Tahun Pandemi Covid -19 di Indonesia secara virtual, Senin (1/3/2021).

Adib menyebutkan, insentif nakes saat ini ada yang diberikan melalui fasilitas kesehatan (faskes) dan ada melalui pemerintah daerah (Pemda). Selain itu, ada pula perbedaan insentif bagi nakes yang masih pendidikan spesialis dan bekerja di rumah sakit rujukan Covid-19. Sebab, insentif untuk nakes itu akan menggunakan skema by name dan by address.

“Ini saya kira perlu ada regulasi yang tegas yang menyatakan, jika itu melalui faskes atau melalui pemerintah daerah, maka harus ada ketegasan. Siapa yang berhak menerima,” ucapnya.

Selanjutnya, Adib menyebutkan, ada beberapa kasus terkait insentif yang perlu dikaji kembali karena ada beberapa persoalan di lapangan. Salah satunya, tidak tercantum insentif untuk unsur nonkesehatan yang membantu pelayanan kesehatan penanganan Covid-19. Pasalnya, dalam Permenkes Nomor 477 Tahun 2020 hanya mengatur tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan.

“Ini menjadi satu perhatian buat kita, supaya kalau kita bicarakan yang berhak mendapatkan insentif yang melakukan pelayanan, maka tentu juga melibatkan unsur nonkesehatan. Karena di situ ada peran sertanya. Apakah itu bicara bagian cleaning service atau berkaitan dengan laundry dan sebagainnya. Saya kira itu membantu dalam pelayanan Covid-19,” ucapnya.

Sementara terkait dengan santunan, Adib mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kemkes untuk meningkatkan upaya santunan. “Selama ini, IDI pro aktif untuk menghubungi keluarga, sehingga penghargaan dari negara bisa diterima oleh keluarga dari nakes,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com