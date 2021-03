BPOM Edukasi Milenial soal Obat dan Kosmetika Aman

Rabu, 3 Maret 2021 | 11:02 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

BPOM meluncurkan program Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus pada Selasa (2/3/2021). (Foto: Humas BPOM)

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka mengedukasi generasi milenial soal produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika yang aman dan bermutu, digelar Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus pada Selasa (2/3/2021).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito mengatakan kegiatan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan duta dari generasi milenial, antara lain pelajar menengah dan mahasiswa. Tujuannya membentuk masyarakat cerdas dan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan Indonesia Maju “Program Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus merupakan upaya pemberdayaan masyarakat bagi generasi milenial,” kata Penny dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Rabu (3/3/2021).

Penny menyebutkan, hal yang mendasari program ini adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi selama masa pandemi, yang berimbas pada derasnya arus informasi, termasuk hoax terkait obat tradisional dan kosmetika. “Generasi milenial menjadi sasaran utama sebagai kelompok yang rentan terpapar berita hoax tersebut,” paparnya.

Penny menyebutkan, program tersebut hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Pramuka, dan Yayasan Putri Indonesia. Kemdikbud berperan dalam mendorong tiap satuan pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pendidikan menengah, untuk memfasilitasi Badan POM Goes to School atau Campus.

Dari program tersebut, Penny berharap dapat terpilih duta kosmetik aman dan duta jamu aman yang dapat menjadi influencer bagi komunitasnya. “Program ini juga diharapkan dapat dimasukkan sebagai program ekstrakurikuler di bidang pemberdayaan bagi mahasiswa dan pelajar,” terangnya.

Sementara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diharapkan berperan aktif mengikutsertakan anggotanya dalam mewujudkan duta kosmetika dan jamu aman di setiap kwartir. Adapun keterlibatan Yayasan Puteri Indonesia memberikan pengetahuan dan praktik tentang penggunaan kosmetika yang benar dan tepat, pelatihan public speaking, dan teknik komunikasi agar para duta dapat menjadi ikon yang menarik dan komunikatif.

