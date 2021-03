Juli, Menkes Targetkan Satu Juta Orang Divaksinasi Covid-19 Per Hari

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:03 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini setok vaksin Covid-19 masih terbatas hanya 90 juta dosis. Oleh karena itu, program vaksinasi untuk tahap I hingga Juni baru menyasar 45 juta orang.

Menkes menyebutkan, ketersedian vaksin Covid-19 dalam jumlah banyak baru tiba Juli 2021. Dengan begitu, program vaksinasi tahap II pada Juli ditargetkan mencakup 1 juta orang per hari. Kata Menkes, untuk dapat menjangkau target 1 juta per hari, maka latihannya harus dimulai dari sekarang. Dalam hal ini, Maret -April ditargetkan dapat melakukan vaksinasi dengan sasaran 500.000 vaksinasi per hari.

“Maret-April ini 500.000 per hari. Juli 1 juta per hari karena ketersediaan vaksinnya 25 juta sebulan. Sebelumnya kita enggak punya vaksin seperti itu untuk bisa melakukan sampai 1-2 juta per hari,” kata Menkes dalam Peresmian Pusat Pelayanan Vaksinasi Covid-19 melalui Drive Thru di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Untuk mencapai target 1 juta per hari, lanjutnya, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri dan butuh dukungan dari semua pihak. Termasuk pihak swasta, terutama start-up yang dibidani anak muda.

“Ini bukan program eksklusif, ini program inklusif. Teman-teman saya bilang ini bukan program tetapi ini harus menjadi gerakan. Setiap komponen bangsa merasa wajib membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi,” ucapnya.

Kerja sama ini diperlukan karena vaksinasi bukan untuk melindungi individu tetapi mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dengan begitu, program vaksinasi adalah program sosial yang butuh dukungan dari semua komponen bangsa.

“Jadi ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Gojek, Halodoc, Rumah Sakit Hermina, dan JIExpo Kemayoran. Mudah-mudahan yang dilakukan ini bisa menggerakkan dan memotivasi semua komponen bangsa lain yang melakukan hal sama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggandeng Halodoc dalam penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 drive thru. Dalam pelaksanaannya, Halodoc menggandeng Gojek, Rumah Sakit Hermina sebagai tim medis di lapangan sekaligus vaksinator, dan BLU Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) sebagai penyedia area untuk pelaksanaan vaksinasi.

Pada kesempatan sama, Menkes berharap kegiatan vaksinasi drive thru yang diinisiasi oleh Halodoc bersama mitra lainnya ini bisa berlangsung hingga 31 Desember sesuai target vaksinasi nasional.

Menkes mengatakan, video viral aksi tentara Amerika Serikat (AS) melakukan vaksinasi dengan menggunakan 10 drive thru mobil dapat dilakukan di Indonesia dengan menggunakan 100 layanan motor.

“Aku mengimbau, aku mengajak, aku berdoa biar Gojek dan Grab bisa kompak bersama menunjukan bahwa pemuda-pemudi Indonesia jauh lebih hebat daripada tentara Amerika. Bahwa Amerika bisa bikin 10 layanan mobil, Indonesia bisa bikin 100 layanan motor dibantu dengan RS Hermina. Jadi Insyaallah bisa kita capai,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com