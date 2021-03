Halodoc Hadirkan Pos Pelayanan Kesehatan Vaksinasi Covid-19 Metode Drive Thru

Rabu, 3 Maret 2021 | 17:34 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Vaksinator menyuntikan vaksin Covid-19 di pos pelayanan vaksinasi drive thru Halodoc di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggandeng telemedis sebagai mitra. Salah satunya adalah Halodoc yang hari ini resmi menghadirkan pos pelayanan kesehatan vaksinasi Covid-19 melalui metode drive thru.

CEO & Co Founder Halodoc, Jonathan Sudharta mengatakan, sejak awal Covid-19 Halodoc sudah terlibat menjalankan drive thru pengendalian Covid-19 bersama BLU Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK). Mereka bersama-sama melakukan drive thru untuk tes swab polymerase chain reaction (PCR) dan rapid antigen.

Namun dalam tiga hari terakhir pihaknya bersama mitra mengubah drive thru swab PCR menjadi layanan drive thru vaksin Covid-19

“Minggu lalu bertukar pikiran dengan Menteri Kesehatan untuk bersama-sama membantu program vaksinasi. Kita bisa mengubah ini dalam waktu tiga hari. Jadi dalam waktu tiga hari, kita siapkan drive thru program vaksinasi Covid-19. Kita lihat dari pagi sampai sekarang bersyukur semuanya berjalan lancar,” kata Jonathan dalam Peresmian Pusat Pelayanan Vaksinasi Covid-19 melalui Drive Thru di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Jonathan menambahkan, apabila semuanya berjalan lancar, maka pekan depan akan meningkatkan kapasitas kesehatan bisa menjadi lima kali lipat dari yang dimiliki saat ini. Pasalnya, antusiasme kelompok lansia yang ingin divaksinasi sangat tinggi. Sementara, banyak orang enggan mengantre secara fisik dan lebih merasa nyaman dengan metode drive thru.

“Lokasi yang diberi oleh PPKK ini baik dan sekali dan dengan adanya tenaga ahli dari Rumah Sakit Hermina, mereka nyaman. Gojek juga mempunyai peran besar untuk mereka yang datang jalan kaki berupa kendaraan mobil dan lain-lain,” ucapnya.

Jonathan juga mengatakan, masyarakat ingin mendaftar tinggal mengunduh aplikasi Halodoc, memilih banner “Drive Thru Vaksinasi Covid-19”. Kemudian mereka bisa memilih lokasi dan waktu vaksinasi yang tersedia, mengunggah kartu identitas, dan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah dengan penjadwalan dapat dilakukan melalui aplikasi Halodoc dan layanan GoMed di Gojek.

“Di tahap awal, fasilitas ini menyediakan akses vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta sesuai dengan arahan dari pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Kevin Aluwi selaku Co-Founder dan Co-CEO Gojek mengatakan, peran Gojek dalam pelayanan drive thru ini hadir memberikan pelayanan Gocar yang siap membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan atau tidak ingin menggunakan kendaraan sendiri untuk dapat ke fasilitas pelayanan vaksinasi drive thru.

“Kami siap memberikan pelayanan dan mobil-mobil kami tanpa biaya tambahan, sudah ada sekat pelindung dan sudah melalui proses pembersihan yang secara rutin dilakukan di posko-posko aman mitra driver kami,” ucapnya.

Aristo Setiawidjaja, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi, Medikaloka Hermina, selaku fasilitas kesehatan penanggung jawab mengatakan komitmen untuk selalu siap membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi.

“Kami siap mengerahkan semaksimal mungkin tenaga vaksinator dan tenaga medis dalam ekosistem. kami untuk memastikan keamanan peserta baik selama vaksinasi maupun dalam menanggulangi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),”ucapnya.

Aristo mengatakan, RS Hermina akan menyiapkan sebanyak mungkin vaksinator sesuai yang dibutuhkan dalam program vaksinasi drive thru.

Sumber: BeritaSatu.com