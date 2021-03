IDI Berharap Layanan Vaksinasi Drive Thru Halodoc Direplikasi di Semua Daerah

Rabu, 3 Maret 2021 | 18:02 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Vaksinator menyuntikan vaksin Covid-19 di pos pelayanan vaksinasi drive thru Halodoc di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih mengatakan, kolaborasi yang lakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) dengan Halodoc dalam penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 drive thru merupakan kolaborasi yang baik.

Sebagaimana diketahui, Halodoc menghadirkan pos pelayanan vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, Faqih berharap, kolaborasi tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah. Dengan begitu target pemerintah untuk tuntaskan vaksinasi Covid-19 pada 31 Desember 2021 akan segera tercapai.

“Ini contoh dan mohon ini direplikasi. Saya kira kalau regulasinya sudah dibuat, maka bentuk seperti ini di daerah gampang direplikasikan. Kami, Ikatan Dokter Indonesia, sangat mendukung dan berharap kalau regulasinya belum ada, untuk segera dibuat,” kata Daeng dalam Peresmian Pusat Pelayanan Vaksinasi Covid-19 melalui Drive Thru di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Regulasi diperlukan, lanjut Daeng, agar Halodoc dan mitra bisa segera bergerak dan mengaplikasikan di semua daerah. Halodoc menggandeng Gojek sebagai mitra transportasi dan komunikasi, Rumah Sakit Hermina sebagai tim medis di lapangan sekaligus vaksinator, dan BLU Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) sebagai penyedia area untuk pelaksanaan vaksinasi.

Pos pelayanan vaksinasi drive thru ini mulai tersedia hari ini, Rabu (3/3/2021) dengan sasaran penerima vaksinasi kelompok lansia. CEO & Co Founder Halodoc, Jonathan Sudharta mengatakan, pos layanan vaksinasi 3 Maret hingga akhir 2021 dan ditargetkan dapat melayani ribuan penerima vaksin per harinya sesuai target kelompok masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah.

Adapun penjadwalan harus yang dapat dilakukan melalui aplikasi Halodoc dan layanan GoMed di Gojek. “Di tahap awal, fasilitas ini menyediakan akses vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta sesuai dengan arahan dari pemerintah,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com