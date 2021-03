Kegemukan Jadi Faktor Pendorong Kasus Kematian Covid-19

Jumat, 5 Maret 2021 | 14:16 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Ilustrasi remaja obesitas. (Foto: The Telegraph)

London, Beritasatu.com- Mayoritas kematian akibat Covid-19 global terjadi di negara-negara, tempat banyak orang mengalami obesitas. Pada Kamis (4/3), studi global menemukan korelasi "dramatis" antara tingkat kematian akibat Covid-19 dan obesitas atau kegemukan di sejumlah negara-negara.

Seperti dilaporkan Reuters, tingkat kematian akibat virus Corona 10 kali lebih tinggi di negara-negara di mana setidaknya 50% orang dewasa kelebihan berat badan. Studi menemukan bahwa 90% atau 2,2 juta dari 2,5 juta kematian akibat penyakit pandemi sejauh ini terjadi di negara-negara dengan tingkat obesitas yang tinggi.

Studi tersebut menganalisis angka kematian Covid-19 dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat dan data Observatorium Kesehatan Global Organisasi Kesehatan Dunia tentang obesitas.

Secara mengejutkan, kata penulis, tidak ada contoh negara tempat orang-orang pada umumnya tidak kelebihan berat badan atau obesitas dengan tingkat kematian Covid-19 yang tinggi.

"Lihatlah negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, tempat mereka memiliki tingkat kematian akibat Covid-19 yang sangat rendah serta tingkat obesitas orang dewasa yang sangat rendah," kata Tim Lobstein, penasihat ahli Federasi Obesitas Dunia dan profesor tamu di Sydney Australia. Universitas yang ikut memimpin laporan.

"Mereka memprioritaskan kesehatan masyarakat di berbagai tindakan, termasuk berat populasi, dan itu telah terbayar dalam pandemi," ujarnya.

Sebaliknya, laporan tersebut menemukan bahwa di Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, tingkat kematian dan obesitas Covid-19 termasuk yang tertinggi.

Menurut data WHO, Inggris memiliki tingkat kematian akibat virus corona tertinggi ketiga di dunia dan tingkat obesitas tertinggi keempat - 184 Covid-19 kematian per 100.000 dan 63,7 persen orang dewasa kelebihan berat badan. Catatan Inggris diikuti oleh Amerika Serikat, dengan 152,49 Covid- 19 kematian per 100.000 dan 67,9 persen orang dewasa kelebihan berat badan.

Sumber: BeritaSatu.com