Dengan Kecepatan Vaksinasi Covid-19 Sekarang, Indonesia Butuh 6 Tahun untuk Capai Herd Immunity

Sabtu, 6 Maret 2021 | 10:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 283,6 juta dosis vaksin Covid-19 sudah diberikan sejak 8 Desember 2020 hingga 4 Maret 2021, menurut data ourworldindata.org. Amerika memiliki jumlah terbanyak dengan 82,57 juta dosis, sementara Indonesia baru memberikan 3,39 juta dosis.

Data ini adalah data dosis, bukan orang, sehingga tidak merefleksikan jumlah orang yang sudah divaksinasi Covid-19. Pada umumnya dosis vaksin Covid-19 adalah dua kali per orang.

Amerika sudah menyuntikkan 82,57 juta dosis vaksin Covid-19, disusul oleh Tiongkok 52,52 juta dosis, Inggris 37,41 juta dosis, India 18,01 juta dosis, Brasil 9,74 juta dosis, Turki 9,56 juta dosis, Israel 8,56 juta dosis, Jerman 6,81 juta dosis, UEA 6,2 juta dosis, Rusia 6,01 juta dosis, Prancis 5,02 juta dosis, Italia 4,94 juta dosis, Cile 4,27 juta dosis, Maroko 4,23 juta dosis, Spanyol 4,23 juta dosis, Polandia 3,62 juta dosis, Bangladesh 3,58 juta dosis, Indonesia 3,39 juta dosis, dan Kanada 2,17 juta dosis.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini mengatakan AS akan memiliki jumlah vaksin yang cukup untuk semua warga dewasa AS pada akhir Mei. Analisis CNN menyebutkan herd immunity atau kekebalan kelompok di AS akan tercapai antara akhir Juli hingga pertengahan September jika AS mampu mempertahankan laju 2 juta vaksinasi per hari. Menurut pakar, untuk mencapai herd immunity dibutuhkan vaksinasi 70% hingga 85% dari populasi.

Sejauh ini, Israel memiliki rasio vaksinasi penuh (dosis pertama dan kedua) terbanyak di dunia dengan 42,2% dari populasinya sudah divaksinasi penuh. UEA memiliki rasio 22,1% (per 23 Februari 2021), AS 8,3%, Serbia 8,3%, dan Indonesia baru 0,4% dari populasinya yang sudah divaksin penuh.

Dalam tujuh hari terakhir, rata-rata laju vaksinasi Covid-19 di Indonesia saat ini adalah 171.080 dosis per hari, menurut data ourworldindata.org. Berdasarkan perhitungan Beritasatu.com, dengan kecepatan seperti ini dan mengasumsikan dua kali dosis, butuh waktu 2.238 hari atau sekitar 6 tahun untuk mencapai herd immunity 70% dari 273,52 juta populasi Indonesia.

Secara rasio vaksinasi Covid-19 per 100 orang, Israel memiliki angka tertinggi dengan 98,85, disusul UEA 62,73, Inggris 32,33, AS 24,33, Cile 20,83, Singapura 9,66, Uni Eropa, 8,3, Brasil 4,36, Rusia 3,76, Meksiko 2,04, dan Indonesia 1,24, Malaysia 0,25.

Sumber: BeritaSatu.com