Hari Ini Vaksin Covid-19 Astrazeneca Tiba di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kedatangan vaksin Covid-19 tahap keenam dijadwalkan tiba hari ini, Senin (8/3/2021) di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.00 WIB. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin yang akan tiba hari ini adalah Astrazeneca dari Covax.

Soal jumlah vaksin tahap keenam ini, Nadia mengatakan belum mendapat informasi. “Jenisnya Astrazeneca. Jumlah aku belum dapat informasi," kata Nadia kepada Beritasatu.com, Kamis (8/3/2021).

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung, karena termasuk dari 40 negara pertama yang bisa melakukan vaksinasi.

Menkes menyebutkan, Indonesia sudah bisa mendapatkan empat jenis vaksin dari empat negara berbeda. Pertama, Sinovac dari Tiongkok dan sudah mendapatkan kontrak 125 juta dosis. Kedua, Pfizer-Biontech asal Amerika Serikat-Jerman sebanyak 50 juta dosis berasal. Ketiga, Astrazeneca dari Inggris. Keempat, Novavax asal Amerika Kanada berbasis teknologi unit protein.

Menkes menuturkan, selain pengadaan langsung terhadap produsen vaksin, Indonesia juga bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan aktif berpartisipasi di The The Global Alliance for Vaccines and Immunisation(GAVI), yakni organisasi yang memberikan vaksin ke negara berkembang secara gratis.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Selasa (2/3/2021) sebanyak 10 juta bahan baku vaksin Sinovac telah tiba di Bandara Soekarno Hatta sebagai kedatangan tahap kelima. Sementara vaksin tahap keempat, sebanyak 11 juta dosis vaksin pada Selasa (2/2/2021). Lalu, vaksin Sinovac pertama kali tiba pada (6/12/ 2020) sebanyak 1,2 juta dosis. Kedatangan vaksin tahap kedua, pada (31/2020) sebanyak 1,8 juta dosis. Pada tahap ketiga, sebanyak 15 juta dosis pada (12/12021).

Sebelumnya, Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, jumlah total bulk (bahan baku) vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sudah diterima oleh Bio Farma adalah 37,5 juta dosis. Bambang menyebutkan, bulk vaksin Covid-19 dari Sinovac ini, akan terus diterima secara bertahap oleh Bio Farma hingga Juli 2021 mendatang. Adapun total bulk yang akan diterima sebanyak 140 juta dosis atau sekitar 154 juta dosis plus overfill.

“Dari pengiriman bulk gelombang pertama, sebanyak 16,5 juta dosis, seluruh proses filled and finished-nya sudah selesai dilakukan di Bio Farma, dengan jumlah akhir sebanyak 13 bets atau setara dengan 13 juta dosis. Dan dari jumlah tersebut, per tanggal 2 Maret 2021, sebanyak 11 bets atau sekitar 11 juta dosis sudah mendapatkan lot release dari BPOM (Badan Pegawas Obat Makanan),” kata Bambang.

Bambang menyebutkan, Bio Farma telah menerima vaksin dalam bentuk bulk untuk ketiga kalinya. Perinciannya, Pada Selasa (2/3/2021), sebanyak 10 juta dosis termasuk overfill. Sebelumnya, Bio Farma menerima bulk vaksin Covid-19 gelombang pertama pada 12 Januari 2021 sebanyak 16,5 juta dosis termasuk overfill dan gelombang kedua 2 Februari 2021 sebanyak 11 juta dosis termasuk overfill. Adapun overfill adalah ekstra volume vaksin yang disiapkan untuk mengantisipasi proses filling ke dalam kemasan multidose.

