BPOM: Vaksin Astrazeneca Didaftarkan lewat Dua Jalur

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito mengatakan, untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19, pemerintah berupaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin vaksin dengan berbagai jalur.

Salah satunya adalah jalur multilateral melalui Covax Facility dan pada Senin (8/3/2021) telah tiba di Indonesia vaksin Covid-19 Astrazeneca. Dengan begitu, vaksin Astrazeneca ini melalui proses pendaftar di BPOM melalui 2 jalur. Selain multilateral, pemerintah juga mendaftarkan Astrazeneca dalam jalur bilateral.

“Vaksin Astrazeneca didaftarkan ke BPOM melalui 2 jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT. Astrazeneca Indonesia dan jalur multilateral melalui mekanisme Covax Facility yang didaftarkan oleh PT. Bio Farma,” papar Penny pada konferensi pers tentang Penerbitan Emergency Use Authorization Vaksin AstraZeneca secara daring, Selasa (9/3/2021).

Penny menyebutkan, untuk vaksin Astrazeneca jalur multilateral, proses pemasukan juga telah disetujui oleh BPOM dan terbitnya surat pemasukan vaksin secara khusus atau special access scheme (SAS) untuk tahap awal. Sebagaimana diketahui, pada tahap awal ini, jumlah vaksin Astrazeneca sudah didatangkan sebanyak 1.113.600 dosis.

Selanjutnya, Penny menyebutkan, vaksin Astrazeneca yang diperoleh Indonesia melalui mekanisme Covax Facility ini diproduksi oleh SK Bioscience Co. Ltd., Korea, dan telah masuk dalam daftar yang disetujui oleh WHO Emergency Use Listing.

Sementara vaksin Astrazeneca yang didaftarkan melalui jalur bilateral adalah produksi Astrazeneca Eropa dan Siam Bio Science Thailand. Akan tetapi, karena fasilitas produksinya berbeda, BPOM melakukan evaluasi kembali untuk memastikan apakah khasiat, keamanan, dan mutunya sesuai atau tidak.

“BPOM telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin Astrazeneca tersebut. Proses evaluasi dilakukan bersama-sama dengan Tim Ahli yang tergabung dalam Komite Nasional Penilai Obat, ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, red), dan Klinisi terkait lainnya,” jelas Penny.

Penny menyebutkan, vaksin Astrazeneca merupakan vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Oxford University bekerja sama dengan Astrazeneca menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (ChAdOx 1).

Selanjutnya untuk menjaga keamanan vaksin Astrazeneca dari Covac, Penny menyebutkan, seluruh vaksin Astrazeneca ini langsung dikirim untuk simpan di gudang PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Sebagai informasi, sejauh ini dalam rangka pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Penny menyebutkan, sudah terdapat tiga jenis vaksin yang memperoleh emergency use authorization (EUA) dari BPOM. Adapun ketiga jenis vaksin tersebut adalah:

Vaksin Corona Vac produksi Sinovac yang pertama kali mendapatkan EUA pada 11 Januari 2021. Vaksin Covid-19 produksi PT Bio Farma pada 16 Februari 2021 Vaksin Astrazeneca pada 22 Februari 2021.

“Kita juga sama-sama menyadari bahwa program vaksinasi ini memang perlu segera adanya percepatan dan membutuhkan semakin banyaknya vaksin yang bisa tersedia sehingga bisa segera dilakukan secara kontinyu agar herd immunity bisa kita capai secepatnya,” kata Penny.

