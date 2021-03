Satgas: Hingga Mei, Indonesia Akan Terima 11,7 Juta Vaksin Astrazeneca

Selasa, 9 Maret 2021 | 17:42 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, hingga Mei 2021 mendatang, Indonesia akan menerima 11,7 juta vaksin jadi Astrazeneca dari Covax. Vaksin dari Covax ini merupakan skema kerja sama multilateral yang dikelola oleh World Health Organization.

“Sore kemarin, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Astrazeneca berasal dari skema kerja sama multilateral Covax telah tiba di Indonesia,” kata Wiku pada konferensi pers tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 8 Maret 2021” secara daring, Selasa (9/3/2021).

Wiku menyebutkan, 11,7 juta vaksin diterima ini masuk dalam perhitungan batch pertama. Kata dia, kedatangan vaksin Astrazeneca ini tidak terlepas dari kerja sama kementerian dan lembaga (K/L) terkait di Indonesia, serta dengan berbagai pihak internasional, yaitu negara donor, The Global Alliance for Vaccines and Immunisation(GAVI) dari WHO, Unicef, serta pihak lainnya.

Selanjutnya, Wiku menyebutkan, masuknya vaksin Astrazeneca ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia sehingga dapat mengakselerasi program vaksinasi nasional dalam menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity.

