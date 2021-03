DPR Pertanyakan Hilangnya Penjelasan Vaksin Nusantara di Paparan Wamenkes

Rabu, 10 Maret 2021 | 13:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendengarkan penjelasan terkait dukungan pemerintah terhadap pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, Rabu (10/3/2021). Forum itu dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN), Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Direktur LBM Eijkman Amin Soebandrio, tim peneliti Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP), dan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto selaku penemu vaksin Nusantara.

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene meminta Wamenkes untuk menjelaskan hilangnya materi vaksin Nusantara dalam paparan resmi Kementerian Kesehatan. Felly juga menegaskan permintaan serupa dari anggota DPR lainnya yang mempertanyakan hal sama. “Di materi yang sempat dikirim soft copy (kepada Komisi IX) ada di sana, tapi ketika diganti, hilang. Ini kami butuh penjelasan karena sebenarnya masih sama-sama berproses vaksin apa pun,” kata Felly merujuk vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Felly mengatakan Komisi IX mempunyai semangat untuk mendukung hasil karya anak bangsa mulai obat, vaksin, atau produksi lainnya. “Tapi ketika kami menerima materi dari Kementerian Kesehatan dan bisa diganti seperti itu, ini menjadi pertanyaan, ada apa sebetulnya?” kata Felly yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk Dapil Sulawesi Utara.

Terkait hal itu, Wamenkes Dante beralasan pihaknya memakai draf paparan yang berbeda dengan draf sebelumnya. Dalam draf pertama yang diserahkan kepada anggota Komisi IX DPR diakui memang memuat penjelasan tentang vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih. “Mungkin, mungkin ya. Nanti karena kita dijelaskan para peneliti lainnya. Di sini ada dr Terawan, Ibu Penny dari BPOM untuk menjelaskan perkembangan lebih detail vaksin Nusantara itu,” kata Dante.

Wamenkes mengatakan jika anggota dewan menginginkan tetap menggunakan draf paparan pertama, maka dia akan memakai paparan tersebut secara resmi. Dante juga sempat menyebut bahwa vaksin Nusantara saat ini masih tahap pengembangan dan masih dalam evaluasi BPOM. “Kalau dijawab secara teknis, semua juga sama Pak. Kalau kami lihat progress-nya bahkan mungkin lebih maju vaksin Nusantara (dibandingkan vaksin Merah Putih), tapi kenapa tidak dijelaskan,” ujar Felly menanggapi pernyataan wamenkes tentang tahapan pengembangan vaksin Nusantara.

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golongan, Emanuel Melkiades Lakalena, juga mendesak paparan Wamenkes terkait vaksin Nusantara. “Undangan kami clear, dijelaskan juga vaksin Nusantara. Mengapa sudah direvisi, terus tiba-tiba diperbaiki, mengapa ini? Semua masin on process, vaksin Merah Putih on process, vaksin Nusantara on process. Ini agak bingung kami tiba-tiba Kemkes mengganti,” kata Emanuel.

Senada dengan itu, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Meliyana, mengatakan DPR sudah menyebutkan dari undangan awal kepada pemerintah selaku mitra bahwa pertemuan tersebut untuk membahas perkembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Menurutnya, Komisi IX DPR sudah menunggu sikap pemerintah terhadap kedua vaksin buatan Indonesia yang sedang berproses saat ini.

“Jadi kami harapkan hari ini kita di komisi mendengar sikap pemerintah untuk kedua macam vaksin yang sebenarnya sangat kami banggakan, sama-sama kita harapkan dan sama-sama menjadi kebanggaan kita,” kata Meliyana.

