2 Minggu Lagi Indonesia Keluar dari Gelombang Pertama Covid-19?

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah kasus baru harian Covid-19 yang terus menurun dalam beberapa minggu terakhir membuat publik bertanya-tanya: apakah Indonesia sudah keluar dari gelombang pertama pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak tunggal, karena memang tidak ada definisi formal mengenai gelombang pandemi. Apa yang dianggap oleh sebagian orang sebagai gelombang kedua, mungkin hanyalah sebuah riak dalam gelombang pertama bagi sebagian orang lainnya.

Kejadian seperti ini pernah teramati di Indonesia pada minggu terakhir November 2020, saat jumlah kasus baru menurun cukup drastis dari puncaknya sekitar 4.900-an kasus per hari menjadi 3.900-an kasus. Saat itu, banyak yang mengira gelombang pertama sudah berakhir, tetapi seminggu kemudian jumlah kasus baru naik kembali dengan pesat melampaui puncak sebelumnya.

Yang jelas, untuk mengatakan sebuah gelombang Covid-19 sudah berakhir, penularan virus SARS-CoV2 haruslah terkendali. Untuk menilai hal tersebut, ada beberapa indikator yang bisa dipakai.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggunakan paling tidak tiga indikator untuk menilai apakah pandemi sudah terkendali atau belum, yaitu turunnya jumlah kasus baru, tingkat kepositifan tes, dan jumlah kematian yang konsisten menurun.

Dalam pedoman yang diterbitkan April tahun lalu, WHO melihat jumlah kasus baru turun 50% selama tiga minggu sejak puncak terakhirnya sebagai salah satu indikator untuk menilai perkembangan jumlah kasus baru.

Kemarin, Indonesia mencatat 6.389 kasus baru, 56% lebih rendah dari puncaknya pada 30 Januari sebanyak 14.516 kasus. Rata-rata bergerak tujuh hari kasus baru--untuk menyesuaikan akurasi data harian yang berfluktuasi karena berbagai halangan dalam rekapitulasi laporan—mencapai 6.560 kasus, 49% lebih rendah dari puncaknya 12.865 kasus pada 1 Februari, atau lima minggu lalu.

Di sisi lain, jumlah hasil tes Covid-19 yang positif di Indonesia masih berkisar di antara 18% sampai 19% dari total tes yang dilakukan per hari. Jumlah ini--yang diukur dalam rata-rata 14 hari--sudah turun dari puncaknya sebesar 30% pada tanggal 18 Februari, walaupun masih jauh dari standar WHO sebesar 5%.

Angka kematian akibat Covid-19 juga sendiri sudah menurun dalam lima minggu terakhir. Rata-rata harian tujuh hari jumlah kematian Indonesia berada pada angka 177 per hari, turun dari puncaknya 306 kematian pada 1 Februari 2021. Walau demikian, jumlah kematian ini masih berfluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten.

Dalam pedoman terbarunya pada November, WHO menggunakan indikator baru untuk menilai tingkat penularan virus SARS-CoV2. Indikator ini terdiri atas tujuh level:

1. Tidak ada kasus aktif;

2. Hanya kasus impor;

3. Ada kasus, tetapi dalam klaster tertutup;

4. Penularan dalam komunitas (community transmission) I;

5. Penularan dalam komunitas II;

6. Penularan dalam komunitas III; dan

7. Penularan dalam komunitas IV.

Level penularan dalam komunitas diukur dengan jumlah kasus per 100.000 orang per minggu yang dirata-ratakan dalam periode 14 hari. Saat ini, level penularan Indonesia masih berada pada level penularan dalam komunitas I dengan jumlah kasus sekitar 18 kasus per 100.000 orang per minggu. Jumlah ini telah turun dari puncaknya sebanyak 32 kasus per 100.000 orang per minggu (level penularan dalam komunitas II) pada awal Februari.

Jika tren saat ini terus berlanjut, dalam dua minggu sampai tiga minggu ke depan Indonesia akan kembali ke level penularan yang sama seperti level penularan pada Desember 2020 dengan jumlah kasus per 100.000 orang per minggu 50% lebih rendah dari puncak.

Bagi sebagian orang, hal itu mungkin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa gelombang pertama Covid-19 sudah selesai. Meski demikian, sebagian lainnya mungkin menginginkan tingkat penularan yang jauh lebih kecil untuk bisa mengatakan bahwa gelombang pertama Covid-19 sudah selesai. Sebagai perbandingan, saat Indonesia pertama kali melaporkan penularan dalam komunitas pada 13 April tahun lalu, jumlah kasus masih di bawah 1 kasus per 100.000 orang per minggu. Untuk mencapai level ini, Indonesia butuh waktu lebih lama lagi.

