Satgas: Pemeriksaan Spesimen Naik Rata-rata Jadi 60.000 Per Hari

Rabu, 10 Maret 2021 | 18:59 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, pemeriksaan spesimen dan jumlah subjek (orang) meningkat secara bertahap sejak September 2020, dan semakin signifikan di Desember 2020.

Dewi menyebutkan, berdasarkan data per bulan dari Juni-Februari 2021, pemeriksaaan spesimen menggunakan swab polymerase chain reaction (PCR) mencapai 60.000 per hari. “Sebelumnya hanya 16.000 di bulan Juni, kenaikan sampai angka 60.000 pemeriksaan dalam waktu satu hari. Ini spesimen yang diperiksa per hari,” kata Dewi pada konferensi pers daring bertajuk "Covid-19 Dalam Angka: Pembelajaran Berharga Covid-19” pada Rabu (10/3/2021).

Dewi menyebutkan, data tersebut merupakan yang tercatat dalam sistem https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/ milik Kementerian Kesehatan (Kemkes). Dari data tersebut, kata dia, masih ada kemungkinan bertambah. Pasalnya, ada beberapa laboratorium belum melapor pada sistem ini. Ia meyakini jumlah testing bisa lebih dari jumlah yang terdata saat ini.

“Ini yang tercatat di dalam sistem. Harus diingat, apakah masih ada lab belum meng-entry, iya. Karena kita menemukan beberapa lab belum rutin meng-entry setiap hari sehingga jumlah yang ada di sini hanya jumlah yang melaporkan di sistem,” ucapnya.

Dewi menyebutkan, laboratorium yang terdata dalam sistem Kemkes adalah yang mengajukan pendaftaran. Sebab, ada spesifikasi yang diatur dalam Permenkes untuk laboratorium jejaring yang bisa mengadakan pemeriksaan Covid-19.

Sumber: BeritaSatu.com