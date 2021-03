Euromedica Jawab Tantangan Perawatan Kecantikan di Tengah Pandemi

Rabu, 10 Maret 2021 | 22:40 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Meski di rumah saja, perawatan tubuh dan kecantikan juga tak kalah pentingnya dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Sayangnya, perawatan tubuh dan kecantikan di tengah pandemi menjadi tantangan sendiri bagi sebagian besar orang. Tidak hanya kenyamanan, keamanan merupakan poin yang sangat diperhatikan saat ini.

Menjawab keresahan tersebut, CEO Euromedica Group, Benny Winata, mengatakan, pihaknya berusaha memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan.

"Untuk itu, kami mengambil langkah pencegahan dan perlindungan terhadap tim medis dengan melakukan vaksin. Euromedica menjadi klinik estetika pertama yang telah melakukan vaksin di Indonesia,” kata Benny, di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

BACA JUGA Aura Kasih Fokus Kembangkan Bisnis Klinik Kecantikan

Tidak hanya vaksin, jelas Benny, seluruh klinik juga telah menerapkan triple protection dan Anti-Microbial Coating by BR SHIELD dari Amerika yang telah disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), serta US-EPA. Proteksi ini diterapkan pada setiap ruang konsultasi, perawatan, alat-alat, furnitur hingga sudut terkecil.

"Fungsi dari proteksi tersebut adalah untuk melindungi seluruh permukaan benda serta membunuh virus yang menempel. Langkah ini merupakan upaya pencegahan dan perlindungan Covid-19. Kami berharap, masyarakat tidak takut atau khawatir untuk datang,” tambah Benny.

Tidak berhenti sampai disitu, Benny mengatakan, Euromedica juga menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga kesehatan.

BACA JUGA Euromedica Group Berbagi Kasih dengan Anak Panti Asuhan

Benny menjelaskan, vaksinasi ini merupakan jawaban atas perawatan diri yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek keamanan. "Pada akhirnya, kami berusaha memberikan yang terbaik dan menjadikan keamanan masyarakat menjadi prioritas kami,” tutup Benny.

Sumber: BeritaSatu.com