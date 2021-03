Halodoc Buka Pos Layanan Vaksinasi Drive Thru Kedua di Cengkareng

Kamis, 11 Maret 2021 | 07:19 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / RSAT

Petugas mempersiapkan vaksin Covid-19 di pos pelayanan vaksinasi drive thru Halodoc di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai mitra resmi Kementerian Kesehatan (Kemkes) dalam percepatan program vaksinasi Covid-19, Halodoc, kembali mengukuhkan komitmennya dengan membuka Pos Pelayanan Vaksinasi Drive Thru kedua di kawasan West One City, Cengkareng, Jakarta Barat.

“Dibuka perdana pada 10 Maret 2021, Pos Pelayanan Vaksinasi Drive Thru di Cengkareng ini dapat mengakomodir 250 vaksinasi per hari dengan target perluasan hingga 1.000 per hari setelah konstruksi tahap kedua selesai, “ kata CEO & Cofounder Halodoc, Jonathan Sudharta dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Kamis (11/3/2021).

Jonathan menuturkan, vaksinasi drive thru di Cengkareng ini, Halodoc kembali menggandeng RS Hermina sebagai fasilitas kesehatan penanggung jawab yang didukung penuh oleh Kemkes, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Gojek dan Manajemen West One City.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah sangat suportif dalam membantu kami mewujudkan hadirnya lokasi pos vaksinasi drive thru kedua ini,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, dukungan dari RS Hermina dan West One City juga sangat krusial dalam memungkinkan pembukaan pos kedua ini. Sebagaimana diketahui, pos tersebut akan menjadi tempat vaksinasi bagi kelompok lansia ber- KTP DKI Jakarta selama satu minggu.

Adapun Pos Layanan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru Halodoc pertama di telah berhasil memberikan lebih dari 4.000 dosis vaksin pada para lansia yang memiliki KTP DKI Jakarta.

Sumber: BeritaSatu.com