Tak Hanya di Indonesia, Ini Sejumlah Kasus Hipospadia di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal hipospadia atau kelainan reproduksi pada pria. Secara medis Hipospadia adalah lubang uretra atau saluran yang membawa urine dari kandung kemih keluar tidak terletak di ujung penis.

Hal ini dialami atlet voli putri Aprilia Manganang yang berhasil meraih banyak prestasi di level klub maupun timnas. Mengutip litbang Beritasatu dalam "Lunch Talk: Siapa Dia Hipospadia?" yang ditayangkan Beritasatu TV, Kamis (11/3/2021), kasus hipospadia yang menimpa Aprilia ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Berikut kasus hipospadia di dunia:

1. New South Wales Australia, September 2020.

Seorang bayi berusia 9 bulan mengidap hipospadia. Orangtuanya melakukan penggalangan dana, dan dalam 24 jam berhasil mengumpulkan US$ 10.000. Bayi itu menjalani operasi di Texas Amerika Serikat dan menghabiskan dana sebesar US$ 50.000 atau sekitar Rp 700 juta.

2. India, September2019.

Seorang remaja di India menderita hipospadia. Dia harus menjalani operasi 8 kali, tetapi selalu gagal. Akhirnya ia berhasil menjalani operasi di King George's Medical University di di Luckow, India.

3. Uni Emirat Arab, April 2019.

Seorang anak 5 tahun di UEA menderita hipospadia, dan berhasil menjalani operasi. Salah seorang dokter mengatakan, operasi hipospadia seharusnya dilakukan sejak usia dini.

4. Inggris.

Seorang pria berusia 62 tahun di Inggris ternyata tidak menyadari kalau kondisinya mengidap hipospadia. Dia tidak memeriksakan ke dokter dan menjalani hidup dengan hipospadia.

