Pakar: Vaksinasi Akan Bentuk Antibodi untuk Cegah Virus Covid-19

Sabtu, 13 Maret 2021 | 21:10 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Uji Klinis Nasional Vaksin Sinovac dari Universitas Padjajaran (Unpad), Kusnandi Rusmil mengatakan masyarakat perlu divaksin Covid-19 karena tujuan dari program vaksinasi adalah untuk mencegah penyakit. Apalagi hingga saat ini obat definitif untuk Covid-19 belum ditemukan.

“Kita divaksin, artinya tubuh akan mengeluarkan antibodi untuk mencegah virus. Jadi vaksin diberikan ke dalam badan kita. Artinya, itu akan merangsang sel-sel darah yang kita sebut sel darah D dan B limfosit untuk mengeluarkan antibodi,” kata Kusnandi pada diskusi daring Seri 1 Seputar Covid-19 “Memahami Covid-19 dan Mutasi Virus”, Sabtu (13/3/2021).

Ia menjelaskan, antibodi akan mencapai kadar tertentu sehingga akan mencegah penyakit Covid-19. Khusus untuk Sinovac yang digunakan saat ini, vaksin berasal dari virus yang dimatikan. Dengan begitu, virus yang dimatikan itu saat masuk ke dalam tubuh tidak akan menimbulkan penyakit tetap membentuk kekebalan atau antibodi.

Kusnandi menyebutkan, proses pembuatan vaksin Sinovac dilakukan sejak setahun yang lalu, tepatnya di Wuhan, Tiongkok dengan melalui tiga fase uji klinis guna menguji keamanan, imunogenisitas, dan efikasi dari vaksin.

Kendati demikian, Kusnandi menjelaskan, hingga saat ini, penelitian dari vaksin masih belum tuntas. Namun berdasarkan hasil yang ada, World Health Organization (WHO) memberi masukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) untuk menerbitkan izin darurat vaksin atau emergency use of authorization (EUA).

Pasalnya, berdasarkan hasil uji klinis, untuk penyuntikan dua dosis dan pengambilan darah pasca divaksin telah dilakukan dan dinilai aman dengan efektivitas di atas 50%.

“Vaksin yang kita lakukan saat ini (Sinovac,red) oleh WHO sudah bagus dengan efektivitas di atas 50% itu bisa digunakan. Kita (Sinovac,red) efektivitas 65,3%. Artinya, kalau kita disuntik vaksin, maka 65% orang itu akan terlindungi dan 35% tidak akan terlindungi maka tetap harus jaga jarak,” paparnya.

Sumber: BeritaSatu.com