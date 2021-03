Kemkes Sebut 173.160 Calon Jemaah Haji Jadi Sasaran Vaksinasi Covid-19

Senin, 15 Maret 2021 | 15:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, pihaknya telah memetakan jumlah sasaran vaksinasi bagi calon jemaah haji. Dalam hal ini, sasaran vaksinasi Covid-19 ditujukan untuk jemaah yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020.

Berdasarkan data Kemkes, jumlah sasaran vaksinasi bagi calon jemaah haji ada 173. 160 orang. Mereka terdiri dari kelompok lansia sebanyak 57.630 jemaah dan kelompok nonlansia atau usia kurang dari 60 tahun ada 115.530 orang.

“Kedua data sasaran kelompok vaksinasi tersebut, sudah kami masukan dalam data sistem informasi vaksinasi nasional by name by address. Dengan nomor induk kependudukan sudah diinput ke dalam data base sistem informasi vaksinasi nasional,” kata Oscar pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI tentang “Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M dan Vaksinasi Jamaah Haji Tahun 1442 H/2021 M di Gedung DPR RI, Senin (15/3/2021).

Oscar menyebutkan, pelaksanaan vaksinasi untuk jemaah haji ini selaras dengan program vaksinasi nasional sehingga sedang berlangsung. Pasalnya, Kemkes telah mengantongi nama calon jemaah haji. Bahkan, sejak awal Kemkes bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di daerah untuk validasi data.

Dikatakannya, data jemaah sasaran vaksinasi ini sudah dikirim ke seluruh provinsi untuk segera ditindaklanjuti oleh masing- masing daerah. Bagi calon jemaah haji akan divaksinasi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan bukti pelunasan biaya haji 2020 di puskesmas atau rumah sakit terdekat yang menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.

“Kami berharap sekali lagi vaksinasi jemaah haji ini dapat terlaksana sesuai jadwal,” ucapnya.

Adapun jadwal vaksinasi jemaah lansia dilaksanakan pada Maret hingga April 2021, sedangkan untuk non lansia atau berusia dibawah 60 tahun akan diselesaikan pada April dan Mei 2021.

