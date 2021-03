Indonesia Tetap Lanjutkan Kerja Sama Vaksin Multilateral

Selasa, 16 Maret 2021 | 20:04 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tetap akan melanjutkan kerja sama vaksin multilateral lewat Covax Facility yang saat ini mendistribusikan vaksin gratis ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Penegasan itu disampaikan menyusul kekhawatiran terkait munculnya laporan efek samping dari vaksin produksi Astrazeneca dari Universitas Oxford, Inggris.

“Seperti kita ketahui vaksin Astrazeneca yang kita terima saat ini adalah vaksin yang berasal dari Covax Facility. Ini adalah gabungan dari Gavi, CEPI, dan WHO,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, dalam konferensi pers, Selasa (16/3/2021).

Gavi adalah Aliansi Vaksin sebagai kemitraan kesehatan global publik dan swasta yang bertujuan meningkatkan akses imunisasi di negara-negara miskin, sedangkan CEPI singkatan dari Inggris Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi).

Indonesia sejauh ini baru menerima vaksin Astrazeneca dari jalur multilateralisme. Khusus vaksin Astrazeneca dari jalur bilateral, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih melakukan evaluasi karena vaksin diproduksi di fasilitas yang berbeda yaitu di Thailand.

“Kalau kita melihat WHO sendiri mengimbau untuk tidak perlu menunda pemberian vaksinasi Astrazeneca yang artinya 350 juta dosis vaksin yang sudah dialokasikan Astrazeneca tentunya akan tetap didistribusikan (lewat Covax Facility),” ujar Nadia.

Nadia mengatakan skema pengadaan vaksin multilateral merupakan bagian dari permintaan Indonesia, sehingga pasti akan terus berlanjut.

“Kita menunggu, kalau WHO kemudian menyatakan bahwa Astrazeneca tidak bisa digunakan tentu akan ada mekanisme lain terkait Covax,” lanjut Nadia.

Namun, ujar Nadia, dari rekomendasi WHO, disebutkan bahwa Astrazeneca adalah salah satu pilihan vaksin yang telah masuk dalam emergency use listing (daftar penggunaan darurat) dari badan kesehatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu. WHO juga sudah memberikan izin penggunaan darurat (emergency use authorization) dari lembaga kesehatan PBB tersebut.

“Jadi sudah ada izin dari WHO yang artinya sudah dikaji para ahli keamanan dari vaksin Astrazeneca ini,” kata Nadia.

Terkait masa kedaluwarsa vaksin Astrazeneca yang saat ini ditunda implementasinya di Indonesia, Nadia mengaku optimistis bahwa vaksin itu akhirnya bisa tersalurkan tepat waktu. Dia juga menjelaskan istilah yang lebih tepat bukan kedaluwarsa melainkan masa simpan (shelf life) vaksin.

Nadia mengakui masa simpan Astrazeneca sangat pendek yaitu sampai akhir Mei 2021. Namun, dengan laju vaksinasi Indonesia saat ini, dia mengaku optimistis bahwa proses vaksinasi Astrazeneca bisa selesai tepat waktu.

“Kami cukup optimistis karena melihat dosis penyuntikan kita per hari sudah mencapai angka 250.000-350.000. Artinya kalau kita melakukan penyuntikan 1,1 juta dosis. Jika kita anggap mampu melaksanakan penyuntikan 200.000 dosis saja per hari, artinya butuh 6 hari vaksin akan habis,” ucap Nadia.

Nadia mengatakan pemerintah tidak akan mungkin memberikan vaksin kepada masyarakat yang sudah melewati masa simpan. Di sisi lain, BPOM saat ini masih meninjau kembali kesesuaian kriteria vaksin Astrazeneca, termasuk dari sisi rentang waktu penyuntikan. WHO telah mengumumkan rentang waktu penyuntikan untuk vaksin Astrazeneca adalah 9-12 minggu. Oleh karena itu, Kemkes selanjutnya akan menentukan prioritas kelompok penerima vaksin Astrazeneca.

