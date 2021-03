Halau Covid-19 dengan Kualitas Udara Bersih

Rabu, 17 Maret 2021 | 07:57 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Masih ingat langit biru Jakarta yang sempat ramai di media sosial? Saat itu, banyak netizen menafsirkan pemandangan tersebut sebagai pertanda kualitas udara ibu kota sudah membaik atau sehat.

Nyatanya, menurut laporan IQAir (Air Visual) Februari 2020, usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, konsentrasi PM 2.5 dan nitrogen dioksida (NO2) Jakarta terus meningkat. Bahkan, Jakarta berada di peringkat kelima untuk ibu kota di dunia dengan kualitas udara (PM 2.5) terburuk.

Kebayang tidak, jika kualitas udara tersebut kita hirup setiap hari, bahkan saat berada dalam ruangan sekalipun? Ibarat menabung, lama-lama konsentrat buruk tersebut masuk ke tubuh dan bisa berdampak pada kesehatan. Padahal, upaya untuk hidup sehat dan memiliki imun kuat di tengah pandemi seperti saat ini tentu harus didukung dengan kualitas udara yang baik.

“Kampanye udara dalam ruang yang baik ini pula yang digaungkan oleh Coway sejak Januari lalu melalui Coway Clean Air Truck. Berkeliling Jabodetabek hingga Mei mendatang, Coway Clean Air Truck ini memperlihatkan proses pemurnian udara berpolusi dalam ruangan dengan Coway Air Purifier. Semua hanya dalam hitungan menit,” jelas President Director Coway International Indonesia Andy Kim dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa malam (16/3/2021).

Coway Clean Air Truck.

Masyarakat yang mulai peduli kualitas udara bersih perlu memiliki Coway Air Purifier di rumah. Coway Air Purifier mengoptimalkan sirkulasi udara, memastikan kita bernapas pada udara bersih dengan menyaring debu halus, bau tidak sedap, asap, bakteri dan virus. Kedua tipe Coway Air Purifier juga juga dibekali sistem filtrasi HEPA yang mampu menangkap 0,01 mikrometer partikel super mikro di udara.

Untuk ruangan yang cukup besar, seperti ruang tamu dan kamar utama, tipe STORM (AP-1516D) adalah pilihan tepat. Perangkat ini dapat meningkatkan sirkulasi udara di ruangan secara efektif hingga jangkauan 6 meter. Sementara itu, tipe BREEZE (AP-1018F) dapat digunakan pada ruangan yang tidak terlalu luas, misalnya kamar anak atau ruang lemari. Tipe kedua ini memiliki lima mode pintar yaitu Automatic, Manual, Turbo, Smart Eco, dan Quiet modes.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, Coway akan meluncurkan New Air Purifier, TRIPLE POWER (AP-2318D). Produk baru ini memiliki kapasitas pemurni udara yang kuat untuk menjangkau ruangan hingga seluas 80 ㎡ sehingga paling cocok untuk pemilik rumah dan kantor besar. Uniknya, tipe teranyar akan hadir dalam ukuran mini. Selain itu, Coway juga akan meluncurkan New Water Purifier, NEO PLUS (CHP-264L) yang bisa memberikan kualitas air murni, aman, nan jernih lewat sistem penyaringan RO (Reverse Osmosis).

Untuk produk New Air Purifier, TRIPLE POWER (AP-2318D) Coway juga menawarkan promosi diskon cicilan maksimal 3 bulan dan tambahan layanan service rutin selama 6 bulan yang bisa ditingkatkan sampai 42 bulan-66 bulan. Pengguna New Water Purifier, NEO PLUS (CHP-264L) juga bisa mendapatkan gratis penggantian filter dan garansi layanan selama lima tahun dengan biaya Rp 290.000 per bulan selama 60 bulan. Khusus bagi para pelanggannya, Coway memberi layanan Cody (Coway Lady) untuk perawatan produk setiap 2 bulan.

Tak hanya menawarkan udara bersih, Coway yang telah diakui sebagai salah satu produsen peralatan kesehatan rumah tangga terkemuka di Korea Selatan juga memberikan layanan fogging disinfektan gratis bagi calon pengguna dan juga yang telah menggunakan Coway. Untuk mendapatkan informasi lengkap terkait layanan gratis ini, pengguna bisa menghubungi Careline Coway di nomor 1500 070 atau via Whatsapp di nomor 0812 8415 0070, serta mengunjungi akun Instagram Coway (@coway_id) atau website Coway (www.coway.id).

Saat ini, produk Coway sudah tersedia di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, dan nantinya, Semarang. Coway akan memperluas keberadaannya ke seluruh kota di Indonesia untuk menghadirkan udara dan air bersih berkualitas.

Sumber: PR