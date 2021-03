Diagnos Laboratorium Kembangkan Laboratorium PCR di Denpasar

Jumat, 19 Maret 2021 | 16:49 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bali, Beritasatu.com - Dukungan terhadap penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Bali diberikan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang mengembangkan Laboratorium PCR yang berlokasi di Denpasar Barat. Peresmian laboratorium PCR ini sekalugus juga sebagai upaya membangkitkan pariwisata Bali.

Direktur Utama PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Ir Mesha Rizal Sini M Eng mengatakan, keberadaan laboratorium PCR ini dapat meningkatkan kapasitas testing, sehingga warga Denpasar dan sekitarnya dapat terlayani dalam pemeriksaan Covid-19.

"Kehadiran Laboratorium PCR ini untuk mengembalikan kecepatan uji swab PCR di Bali sehingga penanganan Covid-19 juga bisa lebih cepat. Jadi, pasien yang melakukan pemeriksaan PCR di Diagnos Laboratorium Denpasar hasil PCR yang didapat lebih cepat di hari yang sama," ujar Mesha Rizal dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).

Hal ini, juga sejalan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bali yang mendukung langkah provinsi Bali untuk mulai membuka aktivitas pariwisata

Pada kesempatan yang sama, selain peresmian Laboratorium PCR, dilakukan juga online webinar yang bertajuk, Antenatal care and management of pregnant women during Pandemic Covid-19 bertempat di Trans Hotel, Seminyak. Tema besar ini diangkat, mengingat Diagnos Laboratorium memiliki pelayanan Genomics.

BACA JUGA BPOM Siaga Percepatan Penanganan Covid-19

Diagnos Genomics adalah sebuah teknologi untuk mendeteksi kelainan genetik pada ibu hamil.

Sumber: BeritaSatu.com