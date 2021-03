Menkes: Varian N439K Tidak Masuk Prioritas untuk Diwaspadai

Jumat, 19 Maret 2021 | 18:24 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, varian N439K sudah cukup lama masuk Indonesia bahkan saat ini statusnya sudah hilang. Menkes menyebut N439K bukan menjadi salah satu varian yang masuk prioritas untuk diwaspadai berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Memang varian ini (N439K) sudah cukup lama masuk ke Indonesia. Varian ini sebenarnya juga sudah ada di beberapa negara di Eropa, mulainya dari Eropa dan memang terdeteksi WHO di sana,” kata Menkes Budi dalam sesi tanya jawab saat peluncuran Konferensi Pers Perpanjangan dan Perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Jumat (19/3/2021).

Menkes menjelaskan, mutasi varian virus corona terjadi ratusan bahkan ribuan jika melihat data dari Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). Hal itu sejalan dengan pernyataan para epidemiolog yang menyebut virus corona memiliki natur selalu bermutasi.

Terkait hal itu, ujar menkes, WHO memiliki protokol standar untuk menentukan kategori varian yang masuk ke dalam variant of interest (VOI) yaitu berpotensi meningkatkan transmissibility (laju penularan) dan severity (keparahan).

“Tapi masih dugaan itu masuk kategori VOI. Jadi WHO akan melakukan riset lebih dalam untuk mutasi atau strain baru yang masuk kategori VOI,” kata Menkes.

Menkes melanjutkan jika selanjutnya dalam daftar VOI tersebut ada varian yang terbukti bisa meningkatkan laju penularan atau keparahan, maka akan masuk sebagai variant of concern (VOC). Kemudian, WHO akan membagikan data varian kategori VOC tersebut ke seluruh dunia untuk mendapatkan perhatian khusus, sehingga jumlahnya tidak mencapai ratusan atau ribuan.

“N439K ini tidak masuk VOI maupun VOC dari WHO karena memang banyak varian baru yang hilangnya cepat. Setahu saya, ini termasuk salah satu varian yang menghilang dari peredaran secara cepat,” kata Menkes.

Menurut menkes Budi, mutasi virus bisa diibaratkan “preman”. “Ada preman yang jagoan berantem, tapi dipukulin mati juga, gengnya hilang. N329K setahu saya sudah tidak pernah masuk sebagai VOI dan VOC WHO dan it is no longer circulated (tidak lagi beredar),” ujar Budi.

Sebelumnya, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, mengatakan WHO telah meminta pengawasan khusus atas tiga varian baru SARS-CoV-2 salah satunya adalah varian dari Inggris, B117.

“Mutasi atau varian virus sebenarnya banyak sekali terjadi, tapi ada tiga mutasi yang secara khusus sudah direkomendasikan WHO agar terus menerus dilakukan monitoring,” kata Nadia dalam talkshow yang digelar Satgas Covid-19 berjudul Pemantauan Genomik Varian Baru SARS-Cov2 di Indonesia, Jumat (12/3/2021).

Nadia menjelaskan ketiga varian baru itu adalah varian SARS-CoV-2 dari Inggris (B117), varian dari Afrika Selatan (B1351), dan varian dari Brasil (B11281 atau P1). Dia mengatakan pengawasan atas ketiga varian tersebut memiliki tantangan besar karena kasusnya sudah terjadi di banyak negara.

“Varian B117 sudah dilaporkan di 70 negara, varian dari Arika B1351 itu juga sudah dilaporkan di lebih dari 20 negara, dan varian P1 dari Brasil sudah ditemukan di lebih dari 30 negara,” lanjut Nadia.

