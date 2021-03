Kemkes Berkomitmen Wujudkan Vaksinasi Aman dan Halal

Jumat, 19 Maret 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, komitmen pemerintah untuk mewujudkan vaksinasi yang aman dan halal akan terus dilakukan.

Dalam hal ini, pihaknya menyambut baik keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk vaksin Covid-19 dari Astrazeneca diperbolehkan untuk dipergunakan dengan tujuan agar segera keluar dari darurat pandemi Covid-19.

“MUI telah menyampaikan wajib hukumnya bagi seluruh umat Muslim di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan kita semua terbebas dari wabah Covid-19,” kata Nadia pada konferensi pers daring tentang Perkembangan Terkini Terkait Vaksin Covid-19 dari Astrazeneca pada Jumat (19/3/2021).

Nadia menyebutkan, vaksin Covid-19 dari Astrazeneca telah melalui transformasi yang menyeluruh dan berulang kali dimurnikan pada setiap titik proses pembuatanya. Ini yang membuat produk tersebut akhirnya bersih untuk digunakan bagi umat manusia dimanapun di dunia, termasuk umat Muslim dari Indonesia.

Dikatakan dia, vaksin Astrazeneca telah disetujui di lebih dari 70 negara di seluruh dunia termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair dan Maroko serta banyak Dewan Islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan.

Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, lanjut Nadia, vaksin Astrazeneca ini sudah masuk daftar vaksin dalam WHO Emergency Use Listing (UEL) serta memperoleh izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Vaksin ini memiliki efikasi yang melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk kepada kelompok masyarakat memiliki usia 60 tahun ke atas,” ucap Nadia.

Oleh karena itu, Nadia mengimbau agar masyarakat tidak memiliki keraguan untuk mengikuti program vaksinasi. “Penting kita ketahui bersama, bahwa vaksin Covid-19 Astrazeneca adalah vaksin yang memiliki platform vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari dari hewan seperti yang telah dikonfirmasikan oleh WHO maupun Badan Otoritas Produk Obat Kesehatan Inggris,” ucap Nadia.

