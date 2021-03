Insentif Nakes Belum Turun, IDI: Nakes Tetap Bekerja dengan Baik

Rabu, 24 Maret 2021 | 11:49 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, insentif tenaga kesehatan (nakes) memang sebuah keharusan negara untuk mengapresiasi perjuangan para tenaga medis dan nakes.

Adib menuturkan, PB IDI menerima laporan dari anggota yang belum terima insentif nakes, namun penunggakan tersebut tidak mengganggu nakes dalam menjalankan tugas penanganan dan program vaksinasi Covid-19.

"Laporan adanya tunggakan juga disampaikan anggota ke organisasi IDI, para tenaga medis dan nakes juga tetap bekerja dengan baik sesuai dengan tugas. Respon positif terhadap program vaksinasi juga masih antusias," kata Adib kepada Beritasatu.com, Rabu (24/3/2021).

Kendati demikian, Abid mengatakan, harapan penyelesaian tunggakan nakes sudah IDI disampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Sebagaimana diketahui, pembayaran insentif berdasarkan jenis nakes meliputi pertama, dokter spesialis menerima Rp 15 juta per bulan. Kedua, dokter umum dan dokter gigi menerima Rp 10 juta per bulan. Ketiga, perawat dan bidan menerima Rp 7,5 juta per bulan, dan keempat, tenaga medis lainnya menerima Rp 5 juta per bulan.

Selain itu, insentif juga diberikan kepada program internsip dokter Indonesia (PIDI). Mereka adalah nakes yang didayagunakan untuk penanganan Covid-19 di puskesmas maupun di rumah sakit seperti rumah sakit darurat Wisma Atlet dan juga perluasan penugasan di wahana yang lain. Dengan begitu, bagi PIDI bertugas melayani di puskesmas mendapat Rp 5 juta, sedangkan yang di rumah sakit Rp 10 juta.

Sumber: BeritaSatu.com