Menkes: Mulai dari Black Death sampai Covid-19, Pandemi Bisa Terus Berulang

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan pandemi Covid-19 yang berasal dari virus SARS-CoV-2 bukan pandemi pertama di dunia. Pandemi pernah terjadi di masa lampau dan bisa kembali terulang di masa depan.

Pandemi kuno di masa lalu adalah Black Death yang telah membunuh sepertiga sampai setengah populasi Eropa sekitar abad ke-14. Virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 juga bukan pertama kalinya muncul di dunia, melainkan sudah pernah memukul Tiongkok sekitar tahun 2003 dengan nama SARS-CoV-1.

“SARS-CoV-1 memukul Tiongkok tahun 2002 atau 2003, 17 tahun kemudian anaknya, SARS-CoV-2 muncul dan menulari lebih dari 100 juta orang dan membunuh lebih dari 2,6 juta manusia,” kata Menkes Budi dalam seminar daring bertema “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Indonesia” yang digelar oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kamis (25/3/2021).

Menkes mengatakan penyakit menular lain yang muncul sebagai wabah di dunia adalah HIV dan Ebola. Sayangnya, ujar Menkes, dunia tidak pernah membangun sistem pertahanan kesehatan untuk mempersiapkan diri dari pandemi. Jutaan dolar justru dimanfaatkan untuk membangun sistem ketahanan dan persenjataan karena berasumsi bahwa pembunuh banyak umat manusia adalah sesama umat manusia.

Pemikiran itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia (PD) I dan PD II.

“Ternyata yang membunuh jutaan umat manusia adalah makhluk namanya virus. Kita sama sekali tidak memiliki sistem pertahanan dan persenjataan untuk melawan mereka, padahal sudah pernah kena berulang kali,” kata Budi.

Budi mengatakan sudah ada dua generasi virus corona yaitu SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2, namun tidak ada jaminan bahwa “cucu” selanjutnya tidak akan muncul lagi.

“Virus SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan pandemi Covid-19, itu nomor 2. Nomor 1 sudah 17 tahun lalu, tidak ada jaminan SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 ga akan datang lagi, bisa 5, 10, atau 15 tahun lagi,” kata menkes.

Terkait hal itu, Menkes mengatakan manusia jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Indonesia khususnya harus mulai membangun sistem ketahanan dari sekarang demi generasi akan datang khususnya anak dan cucu di masa depan.

“It is our responsibility not to repeat the same mistakes,” kata Menkes Budi, merujuk jutaan orang yang telah meninggal karena Covid-19.

