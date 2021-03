Satgas: Jumlah Suplai Vaksin Hingga Juni 2021 Masih Bisa Berubah

Kamis, 25 Maret 2021 | 21:48 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, estimasi suplai vaksin Covid-19 baik yang berbentuk jadi ataupun bulk atau bahan baku di tahun 2021 sampai Juni, kurang lebih sebanyak 50 juta dosis.

“Perlu diingat bahwa jumlah ini masih bersifat estimasi sehingga masih bisa berubah. Mohon masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan vaksinasi ini,” kata Wiku pada konferensi pers daring tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia” pada Kamis (25/3/2021).

Wiku menjelaskan, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan pembelian vaksin. Namun, pemerintah juga terus menggenjot produksi vaksin dalam negeri.

Sementara itu, secara terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, berdasarkan kesepakatan kerja sama Bio Farma dengan Sinovac, maka mereka akan mengirim bulk atau bahan baku sebanyak 140 juta dosis untuk diproduksi di Indonesia. Bahan baku ini akan dikirim secara bertahap hingga Juli 2021.

Selain itu, ada vaksin dari Astrazeneca melalui skema multilateral Covid-19 atau The Global Alliance for Vaccines and Immunisation(GAVI) yakni organisasi yang memberikan vaksin ke negara berkembang secara gratis. Yang mana saat ini Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis dari 11,7 juta dosis yang dijanjikan untuk tahap pertama.

Menurut Bambang, melalui skema multilateral Covid-19 ini, diperkirakan Indonesia akan mendapatkan kurang lebih 10-20% dari jumlah penduduk. “Jadi sekitar 54-108 juta dosis. Nah itu dari skema multilateral,” kata Bambang pada dialog virtual yang bertemakan “Vaksin Datang Lagi, Pemerintah Percepat Vaksinasi” pada Kamis (25/3/2021).

Selanjutnya, Bambang menuturkan, pemerintah juga melakukan kerja sama beberapa produsen vaksin dengan skema Bilateral. Namun, vaksin tersebut ada pada kuartal ketiga. Adapun perjanjian bilateral telah disepakati, di antaranya dengan Astrazeneca, yakni mereka akan memberikan 50 juta dosis pada kuartal ketiga tahun 2021.

Selain itu, ada opsi bahwa Astrazeneca akan menambahkan 50 juta dosis lainnya. Kemudian, Bio Farma juga telah melakukan kerja sama dengan penyedia dari Novavac dan sudah ada komitmen mensuplai vaksin sebanyak 50 juta dengan opsi 80 juta.

“Jadi mudah-mudahan sesuai dengan target Pak Menkes di semester kedua ini, kita harapkan bisa percepatan vaksinasi di 1 juta per hari atau bahkan lebih,” ucap dia.

Sumber: BeritaSatu.com