Atasi Gejala Long Covid, Penyintas Harus Perbanyak Latihan Pernapasan

Sabtu, 27 Maret 2021 | 22:13 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Penyintas Covid-19 harus memperbanyak latihan respirasi (pernapasan) untuk mengatasi gejala Long Covid. Fenomena Long Covid lazim terjadi yaitu gejala tersisa setelah seseorang dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19.

“Paling banyak muncul adalah sesak dan lekas lelah. Ini akan muncul beberapa saat terkait inflamasi (peradangan) yang belum pulih secara sempurna,” kata Kepala Kelompok Staf Medis Rehabilitasi Medik RSUP Persahabatan Jakarta, dr. Siti Chandra Widjanantie, Sp.KFR(K), dalam webinar yang digelar Satgas Penanganan Covid-19 bidang perubahan perilaku bertema “Mengenali Risiko Covid-19 dan Rehabilitasi Medik Bagi Penyintas”, Sabtu (27/3/2021).

Chandra mengatakan Covid-19 bisa meninggalkan keluhan dalam proses respirasi pada penyintas, antara lain inflamasi pada sistem respirasi, disfungsi parenkim paru (paru-paru restriktif atau mengkerut), bahkan paru-paru menjadi kaku (stiff lung).

Chandra menjelaskan proses rehabilitasi medik pada pasca-Covid khususnya dilakukan untuk kondisi disfungsi respirasi (gangguan pernapasan). Tujuannya adalah menjaga kelenturan jaringan paru, optimalisasi rekrutmen paru (lung recruitment), dan adaptasi dalam aktivitas sehari-hari.

“Elastisitas jaringan paru yang terjaga akan menentukan fungsionalitas pasien selanjutnya,” kata Chandra.

Menurutnya, kesadaran penyintas Covid-19 untuk melakukan latihan pernafasan harus terus ditumbuhkan selama masa adaptasi kebiasaan baru. WHO mengeluarkan panduan berjudul Support for Rehabilitation Self-Management after Covid-19-Related Illness (Dukungan untuk Manajemen Rehabilitasi Mandiri Pasca-Penyakit Terkait Covid-19) yang bisa diakses pada tautan https://www.who.int/publications/m/item/support-for-rehabilitation-self-management-after-covid-19-related-illness .

Chandra menjelaskan panduan itu bisa menjadi petunjuk praktis untuk latihan pernapasan khususnya bagi penyintas Covid-19. Dia menambahkan inflamasi jangka panjang bisa terus dirasakan oleh para penyintas Covid-19 sampai beberapa bulan setelah sembuh.

“Pasien pulang, swab negatif, pasien sudah aman secara klinis, tapi masih ada sesak. Itu sebabnya perlu didukung rehabilitasi mandiri untuk pernapasan,” kata Chandra.

Sumber: BeritaSatu.com