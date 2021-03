Vaksin Astrazeneca Skema Covax, Kementerian Kesehatan Lobi WHO

Senin, 29 Maret 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihak Kemkes akan segera melakukan pendekatan dengan World Health Organization (WHO) terkait dengan embargo vaksin Astrazeneca skema Covax yang dilakukan oleh India.

“Segera mungkin ya melobi WHO,” kata Nadia kepada Beritasatu.com, Senin (29/3/2021).

Sebagaimana diketahui, kedatangan vaksin Astrazeneca skema Covax, yakni dari The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) - WHO terkendala embargo oleh India. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, India melakukan embargo vaksin Astrazeneca skema Covax ini karena kasus Covid-19 di negaranya naik.

“Dengan adanya embargo ini, maka WHO melakukan realokasi pengiriman vaksin. Seperti terjadi saat ini, Indonesia seharusnya mendapatkan pengiriman vaksin Astrazeneca periode Maret- April 2021 sebanyak 11,7 juta, akan tetapi baru dikirim 1,1 juta. Sedangkan 10 jutanya masih terkendala kana embargo,” kata Menkes pada acara dialog virtual yang digelar oleh Charta Politika Indonesia yang berjudul; Evaluasi Kebijakan Aktivitas Masyarakat dan Peta Politik Triwulan I 2021 pada Minggu (28/3/2021).

Terkait stok vaksin, Menkes menuturkan, pada Maret 2021 ini stok vaksin Sinovac masih cukup banyak. Namun pada April nanti stok vaksin Sinovac cuma 7 juta. Pasalnya, Bio Farma sedang melakukan peningkatan kapasitas mesin pada April sehingga produksi vaksin dalam jumlah besar akan dilakukan pada Mei mendatang.

Oleh karena itu, Menkes mengakui cukup khawatir dengan situasi ketersediaan vaksin Covid-19, sebab akan mengganggu laju penyuntikan. “Baru mulai tanggal 15 lagi, saya deg-degan karena sedang di-cleansing mesin Bio Farma dan bisa di-upgrade bulan Mei mulai lebih besar,” jelasnya.

