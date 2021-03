Bio Farma: Vaksin Pfizer Masih Tahap Negosiasi

Senin, 29 Maret 2021 | 16:10 WIB

Jakarta, Beritasatu. com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengadaan vaksin dilakukan dengan dua cara, yakni bilateral dan multilateral. Adapun untuk pengadaan vaksin bilateral ini, Indonesia bernegosiasi langsung dengan produsen vaksin.

Menkes menyebutkan, ada 4 jenis produk vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi pemerintah yakni, Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer. Namun, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (29/3/2021), Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, kerja sama dengan vaksin Pfizer asal Jerman masih dalam tahap negosiasi dan belum mencapai nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Masih on progress. Negosiasi masih perlu waktu,” kata Bambang kepada Beritasatu.com.

Sementara itu, Menkes Budi di berbagai kesempatan telah memastikan Indonesia menggunakan 4 jenis vaksin dengan dua skema, yakni multilateral dan bilateral.

Pertama, Sinovac dari Tiongkok dan sudah mendapatkan kontrak 125 juta dosis. Vaksin ini berbasis teknologi virus sudah dimatikan.

Kedua, Pfizer sebanyak 50 juta dosis berasal dari Jerman bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS). Vaksin ini diproduksi berdasarkan teknologi yang paling baru rekayasa genetik atau MRNA.

Ketiga, vaksin AstraZeneca dari Inggris, jenis vaksin berbasis teknologi viral vektor.

Keempat, Novavax dari Amerika Serikat- Kanada. Vaksin berbasis teknologi unit protein.

Sementara itu, untuk multilateral, Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan aktif berpartisipasi di The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) yakni organisasi yang memberikan vaksin ke negara berkembang secara gratis.

