Covax Facility Siapkan 2 Miliar Vaksin hingga Akhir 2021

Selasa, 30 Maret 2021 | 21:40 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Communication for Development Unicef Indonesia, Rizky Ika Syafitri mengatakan, Covax Facility akan menyediakan vaksin dengan jumlah 2 miliar dosis pada akhir 2021 nanti.

"Akhir 2021, Covax akan menyediakan 2 miliar vaksin semua negara anggota Covax," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Indonesia sudah mendapat vaksin Astrazeneca sebanyak 1,1 juta dosis yang dikirimkan pada awal Maret 2021. Pengiriman tersebut melalui skema multilateral atau tidak dibebani pembayaran (gratis).

Rizky mengatakan Covax tidak membebankan biaya pengiriman vaksin ataupun produksi vaksin tersebut. Hal tersebut merupakan subsidi dari sejumlah pendonor kepada Covax.

"Negara tidak dibebani pembayaran. Subsidi dari sejumlah donor," katanya.

Rizky mengatakan, Covax menargetkan untuk mengirimkan vaksin sejumlah 20 persen dari total penduduk di sebuah negara. Tujuan dari program ini untuk membuat akses vaksin yang merata ke setiap negara.

Putaran pertama dari April-Mei 2021, Covax mengirimkan 237 juta dosis vaksin untuk 142 negara di dunia. Pengiriman didukung oleh Unicef dan World Health Organization (WHO) mendukung teknis dalam penguatan rantai dingin dan rantai pasokan.

Vaksin yang didistribusikan itu, katanya, aman dan efektif. Astrazeneca juga sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberikan emergency use authorization (EUA).

Berdasarkan hasil kajian, vaksin ini aman dan tidak ada hubungan terkait kejadian pembekuan atau pengentalan darah. Bahkan otoritas obat Eropa atau EMA mendorong untuk negara di Eropa tetap melanjutkan penggunaan vaksinasi.

"Tidak ditemukan hubungan pengentalan darah dengan vaksin. Oleh karena itu jangan ragu segera vaksinasi, lindungi keluarga, anak-anak dan orang tua," tutup Rizky.

