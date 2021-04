Masyarakat Indonesia Paling Banyak Merasakan Stres Akibat Covid-19

Kamis, 1 April 2021 | 13:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah satu tahun sejak PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menghadirkan aplikasi Pulse by Prudential di Indonesia.

Memanfaatkan momentum ini, Prudential Indonesia mengumumkan hasil studi The Pulse of Asia - The Health of Asia Barometer, yang merupakan kolaborasi riset antara Prudential Corporation Asia dengan The Economist Intelligence Unit. Menelisik lebih dalam, studi ini mengungkap peran teknologi digital akan semakin besar untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

Mayoritas atau 67% responden di Indonesia menyatakan, aplikasi kesehatan mobile bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Sedangkan 68,7% responden lainnya akan menggunakan lebih banyak teknologi kesehatan digital pribadi selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan kesehatan mereka.

President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch, mengatakan, perusahan terus berupaya membantu masyarakat Indonesia hidup lebih sehat dan sejahtera. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui transformasi digital.

"Aplikasi mobile Pulse by Prudential yang kami luncurkan tahun lalu menjadi bagian dari strategi besar kami untuk mewujudkan aspirasi tersebut dan juga menjawab tantangan kesehatan serta membantu menjembatani kesenjangan perlindungan kesehatan di Indonesia,” kata Reisch dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Studi The Pulse of Asia - The Health of Asia Barometer lebih jauh mengungkap bagaimana teknologi kesehatan digital semakin memegang peranan penting dalam kehidupan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Sejak diluncurkan pertama kali di Februari 2020, aplikasi kesehatan mobile all-in-one Pulse, disebut sebagai We Do Pulse di Google Play Store dan Apple App Store, telah diakses oleh lebih dari 6,4 juta pengguna di Indonesia.

Aplikasi ini membantu masyarakat untuk mengelola kesehatan secara proaktif kapan pun dan di mana pun, didukung kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan informasi real-time.

Kehadiran Pulse di Indonesia bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19, yang menurut hasil studi memiliki dampak paling besar terhadap kesehatan mental dan emosional masyarakat Indonesia.

Studi mengungkap, dibandingkan dengan negara di Asia lainnya, responden di Indonesia paling banyak merasakan stres akibat Covid-19. Hal ini disinyalir karena tingginya tingkat infeksi dan angka kematian di Indonesia.

"Meskipun memiliki tingkat stres yang tinggi, masyarakat Indonesia justru terdorong untuk hidup lebih aktif agar lebih sehat. Pasalnya, hanya 11% responden dari Indonesia, lebih sedikit dibanding rata-rata di Asia (sebesar 21,6%), yang tidak melakukan upaya apa pun untuk meningkatkan kesehatan mereka,” tandas Reisch.

Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia, dr Dian Budiani, menambahkan, semangat serta optimisme yang besar dari masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat ini mendapat dukungan dari Pulse by Prudential.

"Pulse hadir menjadi mitra masyarakat untuk menemani setiap tahap perjalanan kesehatan mereka, mulai dari membantu mencegah datangnya penyakit dan menunda penyakit semakin buruk, hingga menghadirkan perlindungan asuransi jiwa,” kata Dian.

Dian menambahkan, Pulse akan menjadi platform yang terus berkembang dan perusahaan akan terus menambah mitra, fungsi, dan fitur baru secara berkala.

“Seiring berjalannya waktu, ekosistem Pulse akan menghadirkan lebih banyak lagi dukungan serta nilai tambah bagi pengguna,” tutup Dian.

