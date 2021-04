Ini, Tantangan Masyarakat Asia dalam Peningkatan Kesehatan pada Masa Pandemi

Jumat, 2 April 2021 | 08:43 WIB

Oleh : Indah Handayani / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Prudential Indonesia mengumumkan hasil studi The Pulse of Asia-The Health of Asia Barometer. Studi yang merupakan sebuah kolaborasi riset antara Prudential Corporation Asia dan sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris, The Economist Intelligence Unit, ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di Asia termasuk Indonesia, dalam meningkatkan kesehatan mereka dan memperlihatkan peran teknologi digital untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya pada masa pandemi ini.

Studi yang melibatkan 5.000 orang dewasa di 13 pasar di Asia antara Agustus dan September 2020 tersebut mengungkap, keterbatasan finansial serta akses ke fasilitas kebugaran dan olah raga menjadi dua tantangan terbesar bagi masyarakat di Asia, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesehatan mereka selama setahun ke depan.

Dalam hal kesiapan menghadapi krisis akibat kondisi medis, hanya 29% responden dari Indonesia yang mengaku siap menghadapi tantangan tersebut, paling rendah dibanding tingkat kesiapan masyarakat di negara Asia lainnya.

Peran Teknologi

Di sisi lain, studi ini juga mengungkap peran teknologi digital untuk menjawab tantangan serta kesenjangan kesehatan. Hasil studi mengungkap bahwa tingkat penerimaan teknologi kesehatan digital pribadi di Indonesia lebih tinggi dibanding negara Asia lainnya, dengan lebih dari setengah (54,3%) responden dari Indonesia terbuka untuk pemanfaatan teknologi ini.

Tingkat ini di atas rata-rata tingkat penerimaan masyarakat di Asia yang hanya sebesar 43,9%.

Lebih lanjut lagi, media sosial menjadi sumber informasi yang paling umum digunakan di Indonesia dan tingkat pemanfaatannya sebagai sumber informasi kesehatan bahkan menjadi yang terbesar di Asia, setingkat dengan Thailand.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis di November 2020, sebagian besar masyarakat Indonesia memang memilih mengakses internet melalui ponsel.

Dari jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 196,7 juta dari total populasi, sebanyak 95,4% menggunakan perangkat smartphone untuk mengakses internet.

Menelisik lebih dalam data The Pulse of Asia-The Health of Asia Barometer mengungkap bahwa peran teknologi digital akan makin besar untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

Mayoritas atau 67% responden di Indonesia mengatakan bahwa aplikasi kesehatan mobile bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dan 68,7% responden Indonesia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan lebih banyak teknologi kesehatan digital pribadi selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan kesehatan mereka.

Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia mengatakan, pihaknya terus berupaya mewujudkan aspirasi dalam membantu masyarakat hidup lebih sehat dan sejahtera agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui transformasi digital berupa aplikasi mobile Pulse by Prudential.

“Aplikasi ini menjadi bagian dari strategi besar kami untuk mewujudkan aspirasi tersebut dan juga menjawab tantangan kesehatan serta membantu menjembatani kesenjangan perlindungan kesehatan di Indonesia,” tutup dia.

Sumber: BeritaSatu.com