Aplikasi Kesehatan Digital Membantu Masyarakat di Masa Pandemi 

Jakarta, Beritasatu.com - Proses digitalisasi dunia kesehatan khususnya di masa pandemi Covid-19, ternyata cukup membantu masyarakat mendapatkan hak akan kesehatannya. Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai macam aplikasi kesehatan digital di Indonesia.

Tim Kantor Staf Menteri Kesehatan, dr Nadhira Nuraini mengaku awalnya digitalisasi di dunia kesehatan itu cukup lama prosesnya karena kemajuan teknologi susah diserap. Masih banyak orang yang nyaman dengan cara konvensional, seperti harus bertemu dengan dokter dan kurang memanfaatkan teknologi.

"Namun selama pandemi ini, mau tak mau digitalisasi itu harus terjadi. Salah satunya, telemedicine sekarang ramai, informasi kesehatan yang sangat cepat beredarnya meski generasi Z dan milenial tak serta merta langsung percaya medsos dan perlunya hasil survei di lapangan,” katanya dalam acara NextGen Summit 2021 sesi diskusi bertema Kesehatan di Era Digital yang digelar Beritasatu Media Holdings, Selasa (6/4/2021).

Menurut Nadhira, digitalisasi dunia kesehatan terjadi dengan munculnya aplikasi kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta. Kehadiran aplikasi kesehatan digital juga dipastikan tidak akan menggantikan fungsi dokter atau tenaga kesehatan di dunia kesehatan.

“Seperti halnya konsultasi dengan dokter memakai aplikasi telemedis tanpa harus datang ke rumah sakit. Artinya tenaga dokter kan tetap terpakai dan ini menjadi terobosan dunia kesehatan,” jelasnya.

Selain itu Kementerian Kesehatan (Kemkes) akhirnya bisa memaksimalkan penyuntikan vaksin kepada masyarakat luas lewat program drive thru yang bekerja sama dengan perusahaan digital startup. Program ini memudahkan masyarakat menerima vaksin di mobil ataupun motor.

"Ini kan suatu terobosan, yang biasanya kita vaksinasi hanya 10.000 orang per hari bisa menjadi 500.000 orang per hari. Ini sangat membantu dan membanggakan Indonesia menjadi negara drive thru vaksin sekaligus memanfaatkan big data. Kemkes juga berharap bisa memastikan 70% masyarakat yakni sebanyak 181 juta orang selama 1 tahun harus bisa divaksin dan tepat waktu,” ungkap dr Nadhira.

Corporate Communication Director Danone, Arif Mujahidin mengatakan, pihaknya dalam mengkampanyekan dan mengedukasi produk makanan dan minuman sehat juga menggunakan media sosial (medsos). Hal ini guna mudah dicapai dan terbaca oleh khalayak luas.

“Dalam menyampaikan informasi kami memanfaatkan semua jenis media sosial. Bagi kami bangunlah badannya bangunlah jiwanya, dimana badan yang sehat akan membangun Indonesia yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga berharap para orang tua tidak lagi kekurangan informasi terkait halnya gizi untuk anak. "Masalahnya bukan terletak pada perekonomian seseorang, tetapi informasi kesehatan yang berguna dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," tandas Arif.

