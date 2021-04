Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah Hanya Gunakan Tiga Jenis Vaksin

Kamis, 8 April 2021 | 18:41 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Vaksinasi Covid-19 di Indonesia terbagi dalam dua skema yakni program pemerintah dan vaksinasi Gotong Royong. Khusus vaksinasi nasional yang merupakan program pemerintah hanya menggunakan tiga jenis vaksin yaitu Sinovac, Novavax, dan Astrazeneca. Pasalnya, Indonesia hanya mencapai kesapakatan dengan tiga produsen vaksin ini. Sebelumnya pemerintah menyebut ada empat jenis vaksin, yakni Sinovac, Novavax, dan Astrazeneca, dan Pfizer.

Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir mengatakan Sinovac telah menyuplai 3 juta vaksin yang sudah digunakan untuk tenaga kesehatan (nakes). Selain itu, sekitar 122 juta dosis bulk atau bahan baku vaksin yang diproduksi Bio Farma. “Sekarang sekitar 122 juta dosis vaksin yang diproduksi di Bio Farma. Ini sebagai program bagian dari program pemerintah dan UEA (Emergency Use of Authorization),” kata Honesti pada rapat kerja Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Honesti menyebutkan, untuk jadwal kedatangan bulk vaksin Sinovac yang diproduksi Bio Farma akan datang sesuai dengan jadwal telah ditetapkan.

Untuk Novavax, Honesti menyebutkan, Bio Farma telah menjalin kerja sama dan telah mencapai kesepakatan mendatangkan 50 juta dosis. Lalu 30 juta dosis opsional yang akan didatangkan apabila Indonesia masih membutuhkan.

Ketiga, vaksin Astrazeneca yang menggunakan dua skema. Pertama, multilateral skema Covax yakni dari The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) - World Health Organization (WHO). Selain itu, skema bilateral dengan kesepakatan 50 juta dosis sampai akhir 2021 dan kuartal I 2022.

Sumber: BeritaSatu.com