Astrazeneca Diembargo India, Menkes Surati Presiden GAVI

Kamis, 8 April 2021 | 19:52 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, telah mengirim surat kepada Presiden Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) menyusul penundaan pengiriman vaksin Astrazeneca skema Covax dari GAVI- World Health Organization (WHO).

“Saya sudah menuliskan surat ke Presiden GAVI konsen mengenai penundaan ini,” kata Budi pada raker Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Budi menyebutkan, surat kepada GAVI telah dikirim 2 minggu lalu.

Menkes menjelaskan semula rencana pengiriman vaksin Astrazeneca dari GAVI dilakukan pada Maret, April, dan Mei 2021 sebanyak 11,1 juta dosis secara bertahap. Namun dengan embargo India, Indonesia hanya menerima 1,1 juta dosis. Setelah itu, WHO mengatakan akan mengirimkan kembali pada Mei 2021. Namun, hal tersebut belum dapat dipastikan. “Tapi sekali lagi ini masih perkiraan karena belum ada konfirmasi tertulis dari mereka,” kata Budi

Budi mengatakan, selain menyurati Presiden GAVI, pihaknya juga meminta bantuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk duduk di Covax AMC Engagement Group, yakni badan yang mengatur jatah pembagian vaksin. “Kami sudah meminta Ibu Menlu untuk melobi di sana,” ucap dia.

Selain itu, Budi sudah bertemu dengan Menlu Inggris untuk melobi mencari sumber lain vaksin Astrazeneca skema Covax untuk Indonesia. “Kemudian kemarin ada Menlu Inggris datang ke sini dan saya juga sudah minta waktu khusus untuk bertemu dengan beliau menyampaikan agar kalau bisa karena Astrazeneca ini perusahan Inggris, bisa mencari sumber lain di luar dari India untuk kita,” terang Budi.

Sumber: BeritaSatu.com