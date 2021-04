Pemerintah Arab Saudi Tidak Larang Masuk Jemaah yang Divaksin Sinovac

Sabtu, 10 April 2021 | 18:03 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Belakangan ini tersiar kabar bahwa pemerintah Arab Saudi akan melarang jemaah haji dan umrah asal Indonesia karena menerima vaksin Sinovac. Kabar ini muncul karena vaksin Sinovac ternyata belum tersertifikasi oleh WHO. Artinya vaksin tersebut belum masuk WHO Emergency Use Listing (EUL) atau Daftar Penggunaan Darurat WHO.

Kementerian Agama (Kemag) pun meluruskan sejumlah kesalahan persepsi ini. Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemag), Khoirizi mengatakan, penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memang benar adanya. Saat ini, pemerintah Arab Saudi telah menggunakan 3 merek vaksin yaitu Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca.

“Ketiganya sudah mendapatkan license dari WHO. Namun bukan berarti Sinovac tidak mendapatkan license WHO dan tidak bisa masuk ke Arab Saudi, tetapi setiap orang yang akan berkunjung ke Arab Saudi wajib sudah tervaksin,” kata Khoirizi saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (10/4/2021).

Khoirizi mengatakan, setiap vaksin yang digunakan suatu negara pasti sudah mendapatkan persetujuan WHO, termasuk vaksin Sinovac. Menurutnya, pemerintah Saudi memang menggunakan 3 merek vaksin yang sudah masuk sertifikasi WHO, tapi bukan berarti Sinovac tidak masuk di dalamnya.

Bahkan, menurutnya, sudah ada 13 merek vaksin yang terdaftar dalam license WHO dan digunakan di berbagai negara sesuai dengan iklimnya.

“Namun demikian, tentu kita terus melakukan diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyamakan persepsi dalam penggunaan merek vaksin,” ujar Khoirizi.

Khoirizi mengatakan, jemaah umrah Indonesia masih diperkenankan masuk oleh pemerintah Arab Saudi sebelum terjadinya penangguhan (suspend) kepada 20 negara termasuk Indonesia akibat tingginya angka Covid-19. Hal itu masih berlaku sampai saat ini, sehingga Kementerian Agama masih menunggu kebijakan pembukaan suspend dari pemerintah Saudi.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa vaksin menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Arab Saudi bagi jemaah yang akan beribadah umrah.

“Kalau umrah itu syaratnya sudah divaksin. Ini sudah dibuka. Mulai Ramadan besok sudah mulai boleh umrah, tapi harus sudah divaksin,” kata Menag dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (8/4/2021).

“Vaksinnya itu harus sudah certified atau disertifikasi oleh WHO,” sambungnya.

Ditanya terkait berita bahwa vaksin Sinovac belum tersertifikasi, Menag mengaku membaca berita tersebut. Namun, Menag menilai belum sertifikasi bukan berarti tidak tersertifikasi. Menutnya, bisa jadi ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac bisa tersertifikasi oleh WHO.

Sumber: BeritaSatu.com