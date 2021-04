Olahraga Saat Ramadan Harus Terukur dan Efektif

Minggu, 11 April 2021 | 17:49 WIB

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - Menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi Covid-19 memerlukan kebugaran tubuh dengan mengatur asupan gizi agar tetap seimbang, serta melakukan aktivitas fisik yang terukur dan efektif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Founder & Owner sekaligus Trainer One Fit Garage Agnes Julianto memberikan beberapa tips terkait waktu yang tepat dalam berolahraga di bulan Ramadan. Latihan disesuaikan dengan bio ritme tubuh saat puasa. "Idealnya saat yang tepat untuk olahraga adalah sebelum sahur, sebelum buka, dan setelah buka,” ujar Agnes, yang berpengalaman di bidang olahraga selama 12 tahun dalam keterangan yang diterima Minggu (11/4/2021).

Wanita yang kerap disapa Agie ini menjelaskan latihan dengan intensitas ringan seperti melakukan stretching (peregangan) selama 10-15 menit sangat pas dilakukan beberapa saat sebelum sahur, yang berguna untuk melancarkan peredaran darah, melenturkan otot, sendi dan mempersiapkan metabolisme badan untuk aktivitas di siang harinya. Masuk waktu sebelum buka, disarankan olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti jogging pendek, yoga atau pilates dan latihan body weight ringan.

"Untuk periode malam hari atau setelah berbuka, disarankan jenis latihan dengan intensitas sedang hingga berat, seperti senam kardio, angkat beban, kickboxing, muaythai atau sepeda statis," kata wanita pemilik sertifikasi trainer internasional dari Les Mills (akademi kebugaran berjaringan global dan berpusat di Auckland, New Zealand) dan International E-RYT500 dan YACEP (Yoga Alliance Continuing Education Provider) yang didapatkan di Rishikesh, India ini.

Khusus di One Fit Garage, Agnes menjelaskan, ada pilihan kelas animal flow yang cocok dilakukan masyarakat berbagai usia. Dengan melakukan gerakan yang meniru hewan-hewan seperti kera (ape), kepiting (crab), hingga kalajengking (scorpion). Animal Flow dapat meningkatkan fleksibilitas persendian dan daya tahan tubuh selama Ramadan. “Gerakan ini melatih semua badan dengan menggunakan berat badan sendiri. Kita buat fun dan challenging untuk semua orang," tambah Agnes.

Sesuai namanya, One Fit Garage dimulai dari garasi rumah di tahun 2020 dengan peserta kerabat dekat. Melihat tingginya peminat, One Fit Garage sejak Maret 2021 pindah ke kawasan niaga di Serpong, Tangerang Selatan. Di lokasi baru ini jumlah peserta maksimal delapan orang per kelas (offline). Menurut Agnes, di saat pandemi online class banyak diminati. “Selama bulan Ramadan juga kelas online diadakan setiap jam 17.00 menjelang buka puasa,” terang Agnes.

Berbeda dengan pusat kebugaran pada umumnya, menu latihan di kelas One Fit Garage mayoritas mengandalkan berat tubuh sendiri (bodyweight exercise), sedangkan alat-alat yang digunakan sangat sederhana seperti plates, TRX, Jump Box, dan Ropes. One Fit Garage One dengan konsep semi outdoor ini menyediakan kelas untuk anak-anak usia 5 hingga 12 tahun. Selain itu, ada paket Your Personal Trainer, Your Personal Nutritionist dan kelas private Zumba, dan Yoga. "One Fit Garage kini berevolusi menjadi dua studio, yaitu One Fit Garage Playground dan One Fit Garage Zen," kata Agnes.

