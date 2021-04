Manfaat Susu untuk Tingkatkan Imunitas selama Bulan Puasa

Senin, 12 April 2021 | 13:18 WIB

Oleh : Indah Handayani / LES

Jakarta, Beritasatu.com – Bulan suci Ramadan telah hadir dengan kondisi dan situasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum hilang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meski vaksin telah tersedia dan sebagian masyarakat telah mendapatkan vaksin, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Selain itu masyarakat perlu meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terserang berbagai penyakit. Terlebih saat menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi Covid-19.

President of Indonesian Nutrition Association (INA) sekaligus Dokter Spesialis Gizi Klinis Dr dr Luciana B Sutanto MS SpGK mengatakan, bulan puasa ini sangat identik dengan mempersiapkan berbagai makanan dan minuman bergizi, juga memerlukan tambahan nutrisi dari susu. Minum susu segar saat berbuka puasa dapat menambah stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, terlebih saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk tetap menjaga imunitas saat menjalankan ibadah puasa.

Pada dasarnya, lanjut dr Luciana, saat berpuasa tetap harus makan sehat dan kebutuhan zat gizi harus tetap terpenuhi, salah satunya adalah susu. Selain mengandung protein hewani, susu juga mengandung zat gizi lain seperti karbohidrat, lemak, laktosa, vitamin dan mineral. Susu dapat diminum 2 gelas per hari untuk melengkapi kebutuhan tubuh akan berbagai gizi.

“Saat puasa, susu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan sehat takjil, dapat diminum sendiri atau dicampur makanan. Bukan hanya di saat berbuka puasa, saat sahur juga kita bisa minum susu” kata dr Luciana di sela Webinar Hometown Dairy bertajuk 'Happy with Hometown Ramadan Series', akhir pekan lalu.

Anjani Miranti selaku Marketing dari Hometown Dairy menambahkan asupan makanan dan minuman yang bergizi tinggi sangat diperlukan untuk memperkuat daya tahan tubuh, salah satunya melalui konsumsi susu segar. Hometown Dairy memiliki kepedulian tinggi terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga imunitas saat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan selalu mengonsumsi susu segar. Oleh karena itu, pihaknya meluncurkan Happy with Hometown Ramadan Series. Diskusi yang membahas kebaikan susu Hometown Dairy bersama para ahli.

Menurut Anjani, selain Dokter Luciana B Sutanto, Happy at Home with Hometown Ramadan Series ini juga akan mengundang beberapa narasumber lainnya yang merupakan ahli di bidangnya. Sepanjang bulan Ramadan 2021 ini, akan diadakan 4 sesi yang bertujuan untuk edukasi keluarga di rumah tetap happy menjalankan aktivitas. Happy at Home with Hometown akan diadakan setiap Sabtu jam 11.00 dan dapat disaksikan di Instagram Live.

