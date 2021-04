Ini Salah Satu Cara Agar Tampil Awet Muda

Senin, 12 April 2021 | 22:55 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring bertambahnya usia, biasanya tubuh menjadi mudah gemuk serta kulit pun menjadi keriput hingga tampak kusam dan mengendur. Hal ini disebabkan metabolisme yang melambat dan semakin berkurangnya produksi kolagen di tubuh.

Metabolisme yang melambat biasanya disebabkan oleh kurangnya konsumsi serat. Tubuh yang kekurangan serat akan mudah merasa lapar dan sulit buang air besar sehingga membuat tubuh menjadi mudah gemuk.

Semakin tua usia maka semakin sulit bagi tubuh untuk memroduksi kolagen. Berkurangnya produksi kolagen di tubuh menyebabkan kulit menjadi keriput dan tampak kusam serta mengendur, karena kolagen adalah protein yang bertanggung jawab untuk elastisitas dan kekencangan kulit serta kesehatan sendi.

Masalah-masalah ini sebenarnya biasa diatasi dengan mengonsumsi makanan dengan kolagen berkadar tinggi serta makanan yang berserat tinggi. Mengonsumsi makanan yang tinggi kolagen dapat mengurangi tanda-tanda penuaan serta membantu menjaga kulit agar tetap bersinar dan lembut.

Sementara itu, makanan berserat tinggi dapat membuat tubuh merasa kenyang dan menurunkan nafsu makan sehingga membantu mengatur berat badan. Ketika seseorang merasa kenyang, ia cenderung berhenti makan yang menyebabkan berkurangnya konsumsi kalori.

Liomi adalah minuman kesehatan dan kecantikan yang mengandung bahan-bahan premium dari Jepang seperti kolagen, serat Pysillium Husk, antioksidan, dan probiotik (lactobacillius acidophilus). Liomi Suplemen Fiber Collagen membantu membuang lemak, kolesterol, dan gula pada makanan serta menjaga kekenyalan kulit.

Liomi Suplemen Fiber Collagen juga terbuat dari bahan-bahan alami seperti Physillium Husk yang mengikat lemak di tubuh dan melancarkan pencernaan, Garnicia Atrovidis yang meningkatkan metabolisme tubuh dan mengendalikan rasa lapar, dan ekstrak Lemon Raspberry yang meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.

“Liomi artinya melindungi kesehatan dan membuat orang semakin cantik. Lambang bunga Sakura pada produk LIOMI memberi arti harapan baru dan masa depan yang cerah karena Sakura biasanya tumbuh setelah musim dingin selesai. Sakura juga tumbuh di Jepang, tempat di mana formula Liomi berasal," ujar founder Liomi, Dedy Dharma Mulyawan melalui keterangan, Senin (12/4/2021).

Sejak Januari 2020, Liomi hadir sebagai minuman all in one sehingga tidak perlu minum minuman kolagen dan minuman fiber (serat) secara terpisah. Selain membantu mendapatkan berat badan ideal, Liomi juga berfungsi sebagai detoksifikasi dengan membersihkan racun usus, saluran pencernaan, hingga zat-zat yang tidak bisa terurai yang bersarang dalam tubuh.

“Di masa pandemi sekarang ini, banyak yang perlu penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami juga memiliki goal untuk menciptakan entrepreneur baru dengan membuka agen reseller. Produk LIOMI juga bisa dijadikan peluang usaha sehingga para Ibu Rumah Tangga pun bisa mandiri memiliki penghasilan dari rumah,” kata Dedy Dharma Mulyawan.

LIOMI juga telah lulus uji Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), serta telah mendapat sertifikasi Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi.

