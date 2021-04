Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif untuk Varian E484K

Selasa, 13 April 2021 | 19:32 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Prof Amin Soebandrio, mengatakan vaksin Covid-19 masih efektif untuk mutasi Covid-19 varian baru E484K. Vaksin buatan dalam negeri yaitu vaksin Merah Putih juga belum melakukan perubahan arah pengembangan meskipun ada kemunculan varian baru tersebut.

“Sementara ini masih bisa vaksin yang sekarang melawan varian baru E484K,” kata Amin kepada Beritasatu.com di sela-sela acara pengawalan vaksin Merah Putih yang diadakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Selasa (13/4/2021).

Amin mengatakan Indonesia dan negara-negara di dunia masih menggunakan vaksin Covid-19 yang ada saat ini. Menurutnya, vaksin Merah Putih juga masih efektif untuk mengatasi varian E484K yang dinilai lebih menular dan mematikan.

“Tapi tentu kita terus mengamati apakah memang harus disesuaikan juga, tergantung dari genome surveillance,” ujarnya.

Amin menjelaskan varian E484K belum masuk dalam variant of concern (VoC) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tiga varian yang sudah masuk daftar VoC WHO adalah varian SARS-CoV-2 dari Inggris (B117), varian dari Afrika Selatan (B1351), dan varian dari Brasil (B11281 atau P1).

Khusus E484K, Amin mengatakan varian itu termasuk dalam varian under investigation (dalam penyelidikan).

“Kalau memang dominasi virus yang beredar banyak mutasinya, kita mesti sesuaikan,” ujar Amin.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pengawasan tiga varian yang masuk sebagai VoI memiliki tantangan besar karena kasusnya sudah terjadi di banyak negara.

“Varian B117 sudah dilaporkan di 70 negara, varian dari Arika B1351 itu juga sudah dilaporkan di lebih dari 20 negara, dan varian P1 dari Brasil sudah ditemukan di lebih dari 30 negara,” kata Nadia dalam sesi tanya jawab saat peluncuran Konferensi Pers Perpanjangan dan Perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Jumat (19/3/2021).

Sumber: BeritaSatu.com