BPOM: 71,4% Subjek Uji Klinik Fase I Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Kamis, 15 April 2021 | 17:14 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan rilis terkait dengan uji klinik Vaksin Nusantara yang dilakukan Selasa (14/4/2021).

Data menunjukkan studi klinik fase 1 dari 28 subjek, 20 atau 71,4% mengalami kejadian yang tidak diinginkan meskipun dalam grade 1 dan 2.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengatakan, seluruh subjek mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvan 500 mcg dan lebih banyak dibandingkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvan 250 mcg dan tanpa adjuvan.

“Kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi adalah nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, ptechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal,” kata Penny dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Kamis (15/4/2021).

BACA JUGA Epidemiolog: Vaksin Nusantara Tak Praktis untuk Atasi Pandemi

Penny menjelaskan, terdapat kejadian yang tidak diinginkan grade 3 pada 6 subjek dengan rincian yaitu 1 subjek mengalami hypernatremia, 2 subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN), dan 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol.

Dikatakan Penny, kejadian yang tidak diinginkan grade 3 merupakan salah satu pada kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik yang tercantum pada protokol uji klinik. Namun berdasarkan informasi tim peneliti saat inspeksi yang dilakukan BPOM, tidak dilakukan penghentian pelaksanaan uji klinik dan analisis yang dilakukan oleh tim peneliti terkait kejadian tersebut.

Penny juga menyebutkan, dari temuan tersebut terdapat 3 dari 28 subjek atau 10,71% yang mengalami peningkatan titer antibodi lebih besar 4 kali setelah 4 minggu penyuntikan. Namun, 8 atau 28,75% dari 28 subjek mengalami penurunan titer antibodi setelah 4 minggu penyuntikan dibandingkan sebelum penyuntikan.

Dalam hal ini, ada 3 subjek yang mengalami peningkatan titer antibodi lebih besar 4 kali tersebut yaitu 2 subjek terdapat pada kelompok vaksin dengan kadar antigen 0,33 mcg dan adjuvan 500 mcg serta 1 subjek terdapat pada kelompok vaksin dengan kadar antigen 1.0 mcg dan adjuvan 500 mcg.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kadar titer antibodi dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi adjuvan, bukan karena peningkatan kadar antigen,” terangnya.

BACA JUGA Gatot Nurmantyo Sambut Tawaran Terawan Diambil Darah untuk Vaksin Nusantara

Penny menjelaskan, proses pembuatan vaksin dendritik, terlihat kelemahan-kelemahan dalam penjaminan mutu dan keamanan pada pembuatan produk uji yang menurut pengakuan tim peneliti memang tidak dilakukan dan akan diupayakan untuk perbaikan.

“Semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc, USA. Dalam protokol tidak tercantum nama peneliti tersebut,” ucap dia.

Ia menambahkan, adapun nama peneliti utama adalah Dr Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr Karyana dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan (Kemkes), namun keduanya tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian.

BACA JUGA Eijkman: Vaksin Nusantara Tidak Bisa untuk Vaksinasi Massal

Penny menyebutkan, proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc, Amerika Serikat (AS), meskipun melakukan pelatihan kepada staf di RS Kariadi tetapi pada pelaksanaannya dilakukan oleh dari AIVITA Biomedica Inc.

“Ada beberapa komponen tambahan dalam sediaan vaksin yang tidak diketahui isinya dan tim dari RSUP Dr Kariadi tidak memahami,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pengembangan vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menjadi polemik karena menggunakan sel dendritik dan nilai melanggar proses pengembangan vaksin yang semestinya,

Sumber: BeritaSatu.com