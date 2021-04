Ini Besarnya Peran Asing dalam Pengembangan Vaksin Nusantara

Jumat, 16 April 2021 | 17:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian utama dalam uji klinik fase 1 yang dilakukan oleh tim peneliti vaksin dendritik atau dikenal sebagai vaksin Nusantara. Catatan tersebut menggarisbawahi besarnya peran produsen asing yaitu Aivita Biomedica Inc, Amerika Serikat (AS), dalam pengembangan vaksin Nusantara.

“Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini diimpor dari AS yaitu antigen, GMCSF, medium pembuatan sel, dan alat-alat untuk persiapan,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito melalui keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (15/4/2021).

Menurut Penny, jika dilakukan transfer teknologi dan dibuat di Indonesia maka akan membutuhkan waktu lama mengingat sampai saat ini industri farmasi yang bekerja sama dengan Aivita Biomedica Inc belum memiliki sarana produksi untuk produk biologi.

“Butuh waktu 2-5 tahun untuk mengembangkan di Indonesia,” katanya.

Penny menyebut CEO Aivita Indonesia dalam penjelasannya menyatakan bahwa mereka akan mengimpor obat-obatan sebelum produksi di Indonesia.

Di sisi lain, metode pembuatan dan paten tetap dimiliki Aivita Biomedica Inc, AS, sekalipun telah dilakukan transfer of knowledge kepada staf di RS Kariadi. Aivita juga belum menjelaskan secara terbuka beberapa hal seperti campuran medium sediaan vaksin yang digunakan.

Penny menambahkan pelaksanaan uji klinik dilakukan oleh peneliti dari Aivita Biomedica, Inc, AS, yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia untuk meneliti menggunakan subjek orang Indonesia. Namun, tidak dapat ditunjukkan izin penelitian bagi peneliti asing di Indnesia.

Terkait keamanan data, Penny menyebut data-data penelitian disimpan dan dilaporkan dalam electronic case report form dengan menggunakan sistem elektronik dengan nama redcap cloud yang dikembangkan oleh Aivita Biomedical Inc dengan server di Amerika.

“Kerahasiaan data dan transfer data keluar negeri tidak tertuang dalam perjanjian penelitian, karena tidak ada perjanjian antara peneliti Indonesia dengan Aivita Biomedical Inc, AS,” kata Penny.

Penny belum memberikan komentar lebih lanjut saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (16/4/2021), terkait standar keamanan dalam proses uji coba vaksin Covid-19. Sebelumnya, dilaporkan hasil uji klinik vaksin Nusantara terungkap 71,4% relawan mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD).

Penelitian vaksin Nusantara dilakukan oleh tim peneliti dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan, RSPAD Gatot Subroto, RSUP Dr. Kariadi dan Universitas Diponegoro. Penelitian ini disponsori oleh PT. Rama Emerald/PT. Aivita Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan.

